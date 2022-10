Richard Clayderman canta o romantismo em SP; veja mais atrações para o fim de semana

Publicidade

Richard Clayderman: “Vou defender a música romântica para sempre”. Conhecido como Príncipe do Romance, apelido dado por Nancy Reagan, ex-primeira dama dos Estados Unidos, o pianista francês de 69 anos, e mais de 40 anos de carreira, nem pensa em se afastar da música romântica.

Ele, que chega ao Brasil para quatro shows, um deles em São Paulo, no próximo domingo, dia 30, justifica por que nunca se desviou do tipo de música que lhe deu reconhecimento mundial, desde que gravou Ballade Pour Adeline, na década de 1970.

“A música romântica sempre foi importante e vou defendê-la sempre! Todos precisamos de amor e não podemos viver sem ele. Então, não posso viver sem apresentar música romântica” diz ao Estadão.









Ele, que veio ao Brasil pela primeira vez em 1981, volta ao país para cumprir a agenda de shows que havia sido adiada por conta da pandemia de covid. O artista diz que estar de volta aos shows ao redor do mundo é um “tipo de renascimento para ele”.

“Penso que a plateia está redescobrindo o prazer de poder sair e assistir a espetáculos novamente. E, para mim, tocar no Brasil, é mais que um prazer”.

Clayderman já gravou quatro álbuns dedicados à música brasileira. Entre as canções de compositores brasileiros que ele escolheu estão Começar de Novo, de Ivan Lins e Vitor Martins, Detalhes, de Roberto e Erasmo Carlos, Outra Vez, de Isolda, e As Rosas não Falam, de Cartola.

Entretanto, o pianista avisa que não deve tocá-las nos shows que fará no Brasil. “Eu não apresentarei músicas brasileiras, mas tocarei vários temas românticos. Quero que meus shows sejam agradáveis e prazerosos”, diz.

O pianista tinha planos de gravar mais um disco dedicado aos compositores brasileiros, mas o projeto, por enquanto, está adiado.

Dom. (30), 20h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 250/R$ 400. https://www.tokiomarinehall.com.br/richard-clayderman/





Shows

Milton Nascimento

Em nova passagem por São Paulo, a turnê A Última Sessão de Música, da qual Milton Nascimento faz sua despedida dos palcos, traz o cantor e compositor interpretando sucessos como Coração de Estudante, Maria, Maria, Canção da América e Ponta de Areia. Embora três datas tenham sido anunciadas, para apenas uma ainda há ingressos disponíveis. 5ª (3), 22h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 190/R$ 580. https://www.ticket360.com.br/ingressos/25355/ingressos-para-milton-nascimento-a-ultima-sessao-de-musica

Chico César

O artista paraibano leva para o palco o show do álbum Vestido de Amor, lançado recentemente. Com onze faixas inéditas, o disco traz uma profusão de ritmos, entre eles, rock, coco, reggae e forró, e tem músicas como Flor do Figo, Amorinha e Bolsominions. Acompanhado de banda, Chico faz a estreia no Brasil do show que foi apresentado em algumas cidades da Europa no último mês. 5ª (3) e 4/11. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Água Branca. R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/chico-cesar/





Queen Celebration in Concert

O cantor André Abreu dá vida ao astro Freddie Mercury em uma apresentação que celebra o celebrado repertório da banda Queen, com canções como Love of my Life, We Are The Champions, We Will Rock You e Radio Gaga. O cenário e os figurinos dos músicos também rementem ao universo da banda. Hoje (28), 22h. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 120/R$ 280. https://www.tokiomarinehall.com.br/queen-celebration-2/

Cida Moreira e Ayrton Montarroyos

Inspirados pelas lendárias entrevistas concedidas ao jornal O Pasquim, os cantores interpretam músicas como Jesus Cristo, Águas de Março, Dois pra lá, Dois pra cá e Vida real. Os trechos das entrevistas como Elis Regina, Maria Bethânia, Roberto Carlos e Tom Jobim, que amarram o roteiro, são lidos pelo ator Cássio Scapin. Hoje (28), 21h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia, R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/cida-moreira-e-ayrton-montarroyos/

Isabella Taviani

A cantora apresenta show baseado no álbum Máquina do Tempo, lançado em 2020. Além de seus sucessos de carreira, entre eles, A canção que faltava e Último Grão, Isabella mostrará pela primeira vez no palco seu novo single, Repito, que chegou recentemente às plataformas digitais. 4ª (2), 21h. Bourbon Street. R. dos Chanes, 127, Moema. R$ 95. https://bileto.sympla.com.br/event/77627/d/163678/s/1094098

Max de Castro

Acompanhado por um quarteto, o músico e compositor Max de Castro sobe ao palco para interpretar canções de seu repertório, entre elas, Samba Raro, O Nego do Cabelo Bom, Candura e A História da Morena Nuna. Ele também passa pelas canções que seu pai, Wilson Simonal eternizou, como Mamãe Passou Açúcar em Mim, Não Vem Que Não Tem e País Tropical. Para botar todo mundo para dançar. Hoje (28), 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 90. https://www.eventim.com.br/event/max-de-castro-klaxon-blue-note-sao-paulo-15844562/









Orquestra Sinfônica Heliópolis com Simoninha

A orquestra comandada pelo maestro Edilson Ventureli, do Instituto Baccarelli, se apresenta pela primeira vez dentro de um shopping center. Com um repertório de música popular brasileira, os 40 músicos do conjunto sinfônico vão receber o cantor Simoninha em participação especial. Sáb. (29), 17h. Central Plaza Shopping. Estacionamento coberto. Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.000, Vila Prudente. Grátis (ordem de chegada).

Laura Tamiana

A artista pernambucana apresenta o álbum Tamiar, com composições inéditas, além de cantigas tradicionais do Brasil e do Oeste da África. O repertório, que será mostrado no palco com vozes, violão, percussões e fole de 8 baixos, é uma celebração ao ciclo da vida. O show tem participações de especial do ator africano e contador de história François Moïse Bamba, de Burkina Faso, e da cantora pernambucana Alessandra Leão. Hoje (28), 20h. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, República. R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/laura-tamiana-2/

Baile da Massa Real

Comandado pelo cantor e compositor baiano Pietro Leal, o baile, que tem nome inspirado na canção de Caetano Veloso, une música e dança baianas por meio de um repertório que traz músicas de artistas como Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Novos Baianos, Olodum, Chiclete com Banana, Baiana System e Harmonia do Samba. A festa dura cerca de três horas. Um treino para o próximo carnaval. Sáb. (29), 23h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 50. https://www.eventim.com.br/event/baile-da-massa-real-no-studio-sp-studio-sp-15805642/

João Carlos Martins

O maestro, antes de embarcar para Nova York para comemorar os 60 anos de estreia no Carnegie Hall no dia 19 de novembro, apresenta uma première do concerto ao lado da Bachiana Filarmônica SESI-SP. No programa, obras de compositores clássicos Bach e Villa-Lobos e de André Mehmari, representante da cena contemporânea brasileira. 2ª (31), 21h. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. R$ 20/R$ 150. http://www.salasaopaulo.art.br/concertoseingressos/concerto.aspx?IDApresentacao=9204

Teatro

‘Chovem Amores na Rua do Matador’

Na peça Chovem Amores na Rua do Matador, adaptação do conto escrito por Mia Couto e José Eduardo Agualusa, um homem zangado volta a Xigovia, uma pequena vila no Sul de Moçambique onde vivem as três mulheres de sua vida. Seu principal objetivo é matá-las e eliminar as maldições que emanam delas. Entretanto, elas não estão decididas a morrer e, dentro de suas cabeças, já mataram seu algoz. A direção, adaptação e atuação é de Expedito Araujo. De 4ª (2) a sáb., (5), 19h. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Grátis (reservar ingresso em https://bileto.sympla.com.br/event/77663/d/163884/s/1094884)

‘O Amor e Seus Fins’

Em O Amor e Seus Fins, escrito e protagonizado por Cris Wersom e Rodrigo Scarpelli, uma mulher e um homem decidem se divorciar depois de um casamento de 16 anos e aparentemente estão felizes. Com o contrato em cima da mesa, eles não conseguem assinar os papéis do divórcio. Eles riem, choram, dançam e se humilham para perceber que, na verdade, a falência do relacionamento faz parte de um sistema fracassado no qual todos reproduzem o mesmo padrão. A direção é de Fernanda Raquel. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h (dia 30/10 não haverá sessão). Galpão do Folias. R. Ana Cintra, 213, Santa Cecília. R$ 40. Até 4/12. https://www.sympla.com.br/eventos?s=o+amor+e+seus+fins&tab=eventos

‘Travessia’

Nascida a partir de uma viagem a Cabo Verde feita pelo ator e rapper Felipe Oládélè em 2019, a encenação Travessia mistura dança, corporalidade e dramaturgia para falar sobre a relação do negro com seu lugar e espaço. Com o olhar sobre o passado, a peça constrói novas possibilidades de futuro. O próprio Oládélè é quem recebe o público, com conversas e quitutes mineiros. O músico Fernando Alabê participa do espetáculo fazendo a trilha sonora ao vivo. De 4ª a 6ª, 20h30. A partir de 1/11, de 3º a 6ª, 20h30. Sesc Pompeia. Espaço Cênico. R, Clélia, 93, Pompeia. R$ 9/R$ 30. https://www.sescsp.org.br/programacao/travessia/

‘Stalking - Um Conto de Terror Documental’

A partir de um relato, a atriz Livia Vilela coloca em cena uma história de perseguição na peça Stalking - Um Conto de Terror Documental. Dentro da dramaturgia desenvolvida por Paulo Salvetti, a montagem se utiliza de áudios, canções e e-mails enviados pelo assediador para mostrar como a prática da perseguição pode atingir em cheio a vida de uma mulher. As figuras masculinas são representadas por meio de formas grotescas com feições que se assemelham aos dos lobos das histórias infantis. 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h30. Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Grátis (retirar 1h antes).

‘Bom Retiro Meu Amor - Ópera Samba’

Montagem do Teatro Popular União e Olho Vivo, Bom Retiro Meu Amor - Ópera Samba é fruto de uma ampla pesquisa sobre um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. A história e as sutilezas da localidade servem de gancho para contar história como a do incêndio que acometeu o na Estação da Luz, em 1946, as mulheres em situação de prostituição no século passado na Rua dos Aimorés e o trabalho análogo à escravidão aos quais muitos trabalhadores foram submetidos. A direção geral é de César Vieira. Dom. (30), 19h. Casa de Teatro Maria José de Carvalho. Sede da Companhia de Teatro Heliópolis. R. Silva Bueno, 1.533, Ipiranga. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A atriz Regina Braga em cena da peça 'São Paulo' Foto: Roberto Setton / Estadão

‘São Paulo’

São Paulo, espetáculo protagonizado pela atriz Regina Braga e dirigido por Isabel Teixeira, faz suas últimas apresentações. Acompanhada por músicos, ela interpreta textos e músicas de textos e músicas de nomes como José Miguel Wisnik, Paulo Vanzolini, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Chico César, Plínio Marcos, Itamar Assumpção, Renato Teixeira e Adoniran Barbosa para contar a história da cidade de São Paulo. 6ª (28) e sáb. (29), 21h; dom. (30), 19h. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, Vila Clementino. R$ 30.

Exposições

Dentro das quatro linhas

Na exposição Todos os jogos, o jogo fotógrafo Alberto Ferreira e a artista Ana Vitória Mussi exibem, respectivamente, fotografias e fotocópias de momentos icônicos do futebol brasileiro, como uma bicicleta de Pelé, captura por Ferreira em 1965. Além dessas raridades, o artista plástico Eduardo Coimbra traz a série Estádios, maquetes criadas para diferentes jogos de futebol, que sugerem novos sonhos ou jogadas entre as quatro linhas que delimitam o campo. A curadoria e o texto crítico são assinados por Paulo Kassab Jr. 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jardim Europa. Grátis. Até 26/11.

Caminho das águas

A mostra interativa Oceanvs promove a imersão dos visitantes na água do mundo. Dividida em dois ambientes, com projeções em 8k, a instalação permite uma caminhada sobre o azul da água em um circuito que dura 20 minutos. A trilha sonora é original, assinada pelo musicista e influencer Juvi. A curadoria é de Antonio Curti e a direção de Felipe Sztutman. 3ª a dom., 9h/20h. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. R$ 30. Até 1º/1/2023.

Com o pé no acelerador

De olho na etapa brasileira da Fórmula 1 que ocorrerá em São Paulo entre os dias 11 e 13 de novembro, a exposição 50 anos de GP no Brasil exibe fotografias, vídeos, equipamentos e acessórios de grandes pilotos brasileiros. Estão lá, por exemplo, o macacão e o capacete que José Carlos Pace venceu a corrida de 1975. Os aficionados por velocidade também poderão ver três carros autênticos de Fórmula 1, uma Jordan que foi de Rubens Barrichello, e um Williams e uma Ferrari de Felipe Massa. 3ª a dom., 10h/21h. Oca. Parque do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2, Ibirapuera. R$ 50. https://www.eventim.com.br/artist/50anos-gp/50-anos-de-gp-no-brasil-a-exposicao-3231528/?affiliate=GP5