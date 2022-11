Dragões no streaming para quem já viu (ou não quer ver) ‘A Casa do Dragão’

Publicidade

Terminou de ver A Casa do Dragão na HBO Max e ficou com a sensação de estar órfão de produções sobre dragões? Ou a narrativa no estilo Game of Thrones não faz seu tipo? Nesta lista tem várias opções para reduzir esse incômodo e trazer o afago que o coração maratonista pede.

O Príncipe Dragão, da Netflix, finalmente lançou a aguardada quarta temporada. A série de animação passou por um longo hiato de três anos. E chegou com uma revisão substancial na apresentação. A começar pelo nome: ganhou o complemento O Mistério de Aaravos.

Apesar de já ter sido tema da coluna como uma das melhores apostas da gigante do streaming, a quarta temporada deixa a desejar. A esperança é de ser aquela baixa que muitas séries encaram, para depois se recuperar. Foram muitos os desafios enfrentados para essa parte sair.

Trata-se de uma produção com classificação 10 anos, ideal para ver com a família. Uma fábula épica do nosso tempo que já equilibrou bem rigidez e leveza, repleta de diversidade e avessa a preconceitos.

Para crianças e adultos

O Príncipe Dragão mistura aventura, mágica, bom humor, sensibilidade e ação. A história de dois príncipes humanos que encontram o personagem-título é cheia de camadas – às vezes duras. O conto de lealdade e amor encontra espaço para artimanhas políticas e batalhas grandiosas.

Pé no freio

Com novos personagens, a trama avança devagar. A qualidade do roteiro caiu e os diálogos sofrem. A série peca no que antes era brilhante: o subtexto.

Mas talvez haja motivos. Entre os problemas enfrentados pela produção, o maior deles foi o mais forte pico da pandemia.

Espaço para crescer

Liberada no início de novembro, a nova temporada mostra os personagens mais crescidos. E mais maduros. Eles viveram um tempo de paz após a guerra que fechou a parte três. Paz, mas não ausência de conflito.

Uma sombra seguiu espreitando pelos anos e remete a um futuro cheio de embates com um inimigo que se mostra superpoderoso. Possível sinal de mais temporadas.

Ainda há muita história para contar. Excelente para maratonar antes do Natal.

Clássico moderno

Raya e o Último Dragão, do Disney+, é um filme lindo. Em todos os sentidos. O visual deslumbrante em cada quadro é um deleite para os olhos.

E a potência da história é um presente que alia os mais clássicos elementos do estúdio com o que há de melhor e mais moderno no século 21. E isso vale para tecnologia e cultura.

Fruto do trabalho remoto

A animação, que foi feita quase totalmente em home office e lançada em 2021, é um sucesso de público e crítica. Conta a cativante história de rito de passagem de Raya, que precisa recompor o mundo em que vive para resgatar o pai e o próprio povo.

A aventura é classificada para maiores de 10 anos, mas pode ser vista com tranquilidade pela família inteira. E cada um pode tirar a mensagem que melhor lhe couber.

É ruim, mas é bom

Eragon é daqueles filmes que a gente ama odiar. Adaptado da série de quatro livros em 2006, nada deu muito certo ali. Apesar do elenco decente, faltou imaginação e pegada para fazer a franquia engrenar. Tanto que foi cancelada no primeiro longa.

O que tem de fato? Uma dragoa(?). E ela é linda! Mas vale ver? Vale! Para uma tarde de domingo sem vontade de pensar, no Disney+.

A música feita para o filme também é ótima. Keep Holding On, de Avril Lavigne. A boa notícia é que a plataforma parece estar produzindo uma série do zero. Que faça jus à história!

Lagartão

Há dragões entre nós. E eles são dos animais mais perigosos que existem. O dragão de komodo é um lagartão de saliva venenosa e tema de um completo documentário da National Geographic. Mas não está agregado ao Disney+.

O que dá para fazer é aproveitar a brecha no rastreio do conteúdo pela plataforma e ver no YouTube de forma... alternativa. Buscando por ‘Planeta Terra - Dragão de Komodo’ o documentário aparece.