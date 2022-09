Elizabeth, a rainha

A morte de pessoas que ocupam papéis de grande simbolismo - e simbolismo significa representatividade, estabilidade e agenciamento de identidades - equivale a um terremoto. Penso que é deste modo que desastres naturais se equivalem a falecimentos de presidentes, ditadores, tiranos e, sobretudo, de rainhas, bem como de celebridades que, bem ou mal, fornecem modelos de sucesso, êxito e conduta. São modelos de abuso ou de retidão, bom gosto, tranquilidade e harmonia com as demandas dos papéis que adquiriram ou conquistaram.

Conforme aprendi numa velha antropologia social, no decorrer de nossas vidas somos todos parte e parcela dos papéis que nossos sistemas nos oferecem. Toda sociedade tem repertórios de papéis sociais que nos são atribuídos e, de certo modo, adquiridos do dia em que nascemos até a nossa morte.

Rainha Elizabeth II durante inauguração do novo prédio no Thames Hospice, Maidenhead, Inglaterra, em 15 de julho.

Eis o óbvio: Elizabeth Alexandra Mary Windsor morreu; mas seus papéis de esposa, mãe, irmã, cunhada, tia, prima, sogra, viúva, avó e bisavó irão ficar nas suas lembranças. Neste sentido, Elizabeth Alexandra Mary Windsor foi uma pessoa comum - excetuando, é obvio - as suas circunstâncias. E aí jaz a diferença.

É que, nas aristocracias, o público e o privado, o pessoal e o impessoal estão entrelaçados. Quem é rei exerce esse papel em todos os lugares, conforme asseguram os contos de fadas. A aristocracia passa pelo sangue (que seria azul) e é justamente por isso que o estranhamento entre pessoa e papel é mais flagrante nas realezas quando um dos seus membros rompe com a ditaduras da aristocracia, causando escândalo e decepção.

Se os comuns não podem ser reis, os reis - presos nas suas dinastias - não gozam da nossa liberdade. Aliás, não deve ser por acaso que a liberdade seja a palavra de ordem contra as aristocracias. Talvez a contribuição da Casa de Windsor tenha sido esses conflitos causados por uniões com pessoas comuns. Sinal dos tempos, sem dúvida, mas sinal de que as tradições têm suas exigências.

Os regimes aristocráticos são anacrônicos, porque neles já se nasce rei ou rainha e jamais cidadão. Vale dizer, já se nasce no topo e com um cargo; ao passo que, nas democracias, cargo e pessoa são distintos. Pode dar errado, mas há o remédio da mudança obrigatória. Há uma realeza e apenas nobres e plebeus como eu ou você, minha querida leitora ou leitor.

A nossa miséria política eleitoral é ver a olho nu a aristocratização polarizada, malandra e enlouquecida de nossa democracia, pois esse seria o regime típico das inovações e não de repetições espúrias.