Em sua primeira edição no Brasil, Knotfest traz Slipknot e Judas Priest

Dedicado ao rock e ao metal, o festival Knotfest, lançado há uma década nos Estados Unidos, realiza sua primeira edição em solo brasileiro neste fim de semana. O line-up conta com onze bandas que vão se revezar em dois palcos montados no Sambódromo do Anhembi.

Headliner do festival, a banda americana de metal Slipknot traz na bagagem álbuns como All Hope Is Gone, de 2008, e We Are Not Your Kind, de 2019, lançamento mais recente, e a expectativa de um novo trabalho, já anunciado pelo grupo.

“O Knotfest é um dia especial, para nós, para as outras bandas e para os fãs. Rola uma energia única, e o público sente isso. Por tudo que estamos ouvindo tenho certeza que as performances serão incríveis”, diz VMan, baixista do Slipknot.

O músico vai além. “Posso dizer que essa será a melhor passagem da banda pelo país”, afirma.

Judas Priest, outra atração de peso do festival, soma cinco décadas de história e figura como a banda pioneira do heavy metal moderno. O show no Brasil e a turnê pelo mundo marcam a volta do grupo aos palcos após a pandemia.

A banda brasileira Sepultura, recém-chegada de uma turnê pela Europa, mostra mais uma vez por aqui o show baseado no álbum Quadra.

Não menos importantes, as bandas Pantera, Bring Me The Horizon, Trivium, Mr Bungle, Vended, Project46, Oitão (do chef Henrique Fogaça) e Jimmy & Rats completam o elenco do festival.

Dom. (18), 11h30. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. R$ 510/R$ 850 bit.ly/Slipknotshow

Tributo a Gal Costa Online

Gal, que morreu no dia 9 de novembro, será homenageada com um concerto que reunirá os cantores Tim Bernardes e Rubel - ambos gravaram com a cantora - e as cantoras Dora Morelenbaum e Lívia Nestrovski. Eles serão acompanhados pela Brasil Jazz Sinfônica, sob regência de Tiago Costa. No repertório, músicas como Baby, Vapor Barato, Tema de Amor para Gabriela e Nuvem Negra.

Os ingressos estão esgotados, mas haverá transmissão pelo canal do YouTube da Sala São Paulo. Sáb. (17), 22h. bit.ly/tribuoagal

Mariene de Castro e o samba de roda

A cantora baiana une sons de diferentes nações do candomblé, como o ijexá, para mostrar como eles deram vida ao samba de roda. São canções como Guerreiro Caçador, Abiã, Foguete, Boiadeiro e Purificação.

Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. Sesc Pompeia. R Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$ 40. bit.ly/showdamariane

Anavitória em única apresentação

A dupla, formada por Ana Caetano e Vitória Falcão, retorna a São Paulo com a turnê Duo, baseada no álbum de mesmo nome lançado em 2021, e premiado com dois Grammys Latinos. O disco tem músicas como Cigarra, Explodir, Abril e Lisboa. A dupla também cantará sucessos como Trevo (Tu) e Ai, amor.

Dom. (18), 20h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 120/R$ 280. bit.ly/anavitoriashow

Artistas homenageiam Ary Barroso

O músico e cantor Filó Machado, a cantora Giana Viscardi e os músicos Pedro Lima e Johnny Frateschi apresentam o show Ary Barroso – Hoje. Além de Aquarela, um tributo ao compositor mineiro, autor de grandes clássicos da música brasileira. No repertório, músicas como No Rancho Fundo, Isto Aqui, O Que É? e Camisa Amarela.

Hoje (16), 20h. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro. R$ 12/R$ 40. bit.ly/homenagemaary

O músico e compositor fluminense de 75 anos, que há 3 não se apresenta no Brasil, estreia um show inédito: "Egberto Gismonti Piano Solo" Foto: FABIO MOTTA/ ESTADÃO

Egberto Gismonti em novo show

O músico e compositor fluminense de 75 anos, que há três anos não se apresenta no Brasil, estreia show inédito. Egberto Gismonti Piano Solo traz versões de grandes clássicos da música brasileira, de um período que começa no início do século passado e termina 40 anos depois da Semana de 22. Entre as canções escolhidas estão Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro, Maracangalha, de Dorival Caymmi e Sinal Fechado, de Paulinho da Viola.

Dom. (18), 19h30. Bourbon Street. R. dos Chanés, 127, Moema. R$ 265. bit.ly/gismontishow

Tuyo

A banda formada pelos músicos e cantores Lio, Lay e Machado lança o single Eu Vim Pela Comida, canção bem humorada e repleta de ironia sobre esse período em que as famílias e amigos se unem para as festas de fim de ano. A música faz parte do EP Depois da Festa, lançado recentemente pela banda.

Hoje (16), 23h. Studio SP. Rua Augusta, 591, Consolação. R$ 50/R$ 60.

Jorge Helder lança álbum

Um dos baixistas mais conceituados da música brasileira, com trabalhos ao lado de cantoras como Maria Bethânia e Gal Costa, Helder lança no palco seu segundo álbum solo, batizado de Caroá. O músico cearense estará acompanhado de banda formada por Chico Pinheiro na guitarra, Hélio Alves no piano, Tutty Moreno na bateria e Marcelo Costa na percussão.

Hoje (16) e sáb. (17), 22h. Casa de Francisca. Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé. R$ 90/R$ 178. bit.ly/jorgeheldershow

Jorge & Mateus

Uma das duplas mais conhecidas do sertanejo pop faz show em que canta seus grandes sucessos, colecionados ao longo de quase 20 anos de carreira. Entre as músicas mais conhecidas, estão Pode Chorar, Voa Beija Flor, Amo Noite e Dia, A Hora é Agora e Sosseguei e Propaganda.

Sáb. (17), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 180/R$ 4.800. bit.ly/jorgemateusshow

Filarmônica Carlos Gomes em concerto de Natal

A Orquestra Filarmônica Carlos Gomes, sob a regência do maestro Eron Calabrezi, faz um concerto com obras de Vivaldi, Hummel, Puccini e Beethoven. A apresentação terá três solistas convidados: o violinista Alexandre Pinatto, o violista Gilvan Calsolari e o tenor Felipe Menegat. 5ª (22), 21h. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. R$ 10/R$ 25. bit.ly/filarmônicacarlosgomes

Natal solidário com Chico César e orquestra

A Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) e a Orquestra de Câmara (Ocam) convidam o cantor e compositor Chico César para um concerto beneficente que vai arrecadar alimentos e brinquedos para comunidades carentes. O concerto terá obras de Villa-Lobos e Barber, canções de Chico César, entre elas, Mama África e À Primeira Vista, e a nova Inumeráveis, musicada a partir de um poema de Braulio Bessa.

Hoje (16), 16h. Cepeusp. Av. Prof. Mello Morais, portão 11, Butantã. Gratuito (reservar ingresso em prceu.usp.br).

Teatro

Dança Inclusiva

O espetáculo Devotees, com João Paulo Lima, transita entre dança e teatro para mostrar que corpos não hegemônicos também desejam. Com direção de Clarissa Costa e música original de Felipe Giffoni, a performance faz parte do projeto Onde está meu corpo ‘def’?, no qual João Paulo questiona os tabus sobre os corpos com deficiência) e suas demandas contemporâneas e seu lugar na sociedade.

Hoje (16), 20h e sáb. (17), 21h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/devotees/

Festival de dança

A nona edição do Dança À Deriva, Encontro Latino-Americano de Dança, Performance e Ativismo, ocorre até este fim de semana.

Hoje (16), às 19h30, a artista paraguaia Natti Fuster apresenta o espetáculo El Cuidador, trabalho com dança, teatro e interpretações de canções à capella. Logo em seguida, às 20h, Brasil e Argentina se encontram em Em Una, de Leila Loforte e Luciana Hoppe.

No sábado (17), às 18h30, o grupo chileno Danza a Pie mostra ao público o espetáculo Antifas: Sueños de Água.

Depois, às 19h30, o grupo brasileiro Batakerê encerra o festival com a intervenção sonora corporal Transbordando nos Quintais.

Centro Cultural Olido. Av. São João, 473, Centro. Gratuito.

Expo

Cinthia Marcelle

A exposição Cinthia Marcelle: por via das dúvidas é a primeira panorâmica dedicada à obra da artista mineira no Brasil. Com curadoria de Isabella Rjeille, a mostra apresenta 49 trabalhos de arte contemporânea, sendo 10 deles realizados especialmente para essa exposição. A artista leva para suas obras elementos do cotidiano para questionar a ordem das coisas e propor outras formas de organização coletiva. Para isso, ela usa diversos formatos, como instalações, fotografias, vídeos, pinturas, colagens e desenhos.

3ª, 10h/ 20h; 4ª a dom., 10h/18h. Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. R$ 50 (3ª, gratuito). Até 26/2/2023.

30anos de Museu da Pessoa

A exposição Qual é seu legado? 30 anos de Museu da Pessoa no Brasil - um dos primeiros museus virtuais no mundo dedicado às histórias de vida – destaca mais de 250 histórias que são apresentadas por meio de fotos, trechos de depoimentos e recortes audiovisuais. Com caráter imersivo, a mostra é dividida em três eixos temáticos: Vidas Indígenas, Vidas Negras e Retratos Brasileiros. A curadoria geral é de Karen Worcman, diretora e fundadora do museu.

3ª a 6ª, 9h/20h; sáb., 10h/20h; dom., 10h/18h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro. Gratuito. Até 2/4/2023.

Ziraldo virtual

A exposição Mundo Zira – Ziraldo Interativo, sobre o universo do cartunista que acaba de completar 90 anos, está em cartaz desde outubro no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília. A mostra traz grandes painéis projetados com personagens e grafismos do artista. Agora, ela ganha um tour virtual em 360 graus, o que a torna acessível para quem está em outras localidades. A parte interativa ainda traz material extra, como vídeos e músicas inspiradas nos personagens do artista. Gratuito. bit.ly/ziraldovirtualPasseio

Feira no museu

A Feira Luz Criativa Edição de Natal vai reunir cerca de 20 expositores, incluindo sete do território dos povos originários do Xingu, que trarão produtos como roupas, acessórios, pulseiras e adereços, muitos deles característicos da moda africana e indígena. Haverá ainda espaço para a gastronomia, com quitutes como acarajé, abarás, empadas e o projeto Pão do Povo da Rua que venderá biscoitos e sonhos. Sáb. (17), 9h/18h (entrada até 16h30). Museu da Língua Portuguesa. Pátio B. Pça. da Luz, s/nº, Luz. Entrada gratuita.