Emílio Dantas emociona internautas ao cantar Cazuza em ‘Vai na Fé’; veja vídeo

O nome do ator Emílio Dantas ficou nos trending topics do Twitter na manhã desta terça-feira, 13, após internautas repercutirem a cena em que o ator, ao lado do colega Caio Manhente, canta “Mal Nenhum”, de Cazuza, no capítulo desta segunda-feira da novela ‘Vai na Fé’, da TV Globo.

Na trama, os atores interpretam pai e filho que vivem uma relação conturbada, mas que pela primeira vez expressam o que sentem um ao outro antes do personagem de Dantas deixar a casa em que moram.

Nas redes sociais, os fãs elogiaram a interpretação dos atores e relembraram quando Emílio viveu o cantor em “Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz, o Musical”. Dentre as reações, o público destacou a escolha “perfeita” em colocar o ator para homenagear o artista. Veja a repercussão.