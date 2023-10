Estilistas de Israel colocam máquinas de costura a serviço do exército e ajudam a produzir uniformes

THE NEW YORK TIMES - Moda militar nunca fez parte do currículo da Faculdade Shenkar de Engenharia, Arte e Design, em Tel Aviv, a principal escola de moda de Israel e alma mater de Alber Elbaz e outros estilistas. O mais próximo que os estudantes chegavam do combate era uma colaboração ocasional ou a reciclagem de velhos uniformes militares doados pelo Departamento de Defesa para um projeto de sustentabilidade, reimaginando os uniformes como algo bonito de vestir.

Mas pouco depois do ataque do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, tudo mudou. Agora, as salas de aula – vazias de alunos, que deveriam regressar das férias de verão no dia 15 de outubro, mas foram convocados para o serviço militar ou continuaram em casa – foram reinventadas como Chamal Shenkar, ou “quartel-general para atividades especiais”. E as cem máquinas de costura do programa de moda foram transformadas em ferramentas do esforço de guerra.

É como se o apelo da Segunda Guerra Mundial para “fazer e consertar”, outrora emitido pelo Ministério da Informação britânico, fosse combinado com a reorientação dos ateliers de moda para fabricar máscaras durante a pandemia, repensando o papel de uma escola de moda. Isso para não mencionar a forma como os envolvidos estão processando o trauma e o luto coletivo.

Professores, alunos e formandos da Shenkar College uniram forças na sala de aula para fabricar equipamentos para as forças de segurança Foto: Yahav Trudler

“É um alívio sair de casa e estar com as pessoas em ação”, disse Maya Arazi, professora e coordenadora de projetos especiais, que é uma das organizadoras do esforço Shenkar. Ela e seus colegas falaram por videochamada de suas casas.

“Consegui respirar, finalmente”, ela continuou. “Porque ficar em casa é muito deprimente. Não dá para evitar a televisão o tempo todo. Acho que não existe uma única pessoa em Israel que não tenha relação imediata com alguém que foi morto ou ferido. Minha filha tem 18 anos e será convocada em um mês e meio. Agora ela está no velório de uma amiga que estava na festa no deserto. Não me permito pensar nem me emocionar, porque não aguentaria. Acho que todos nós estamos nesta situação agora porque é isso que precisamos fazer”.

Pouco depois do ataque, as forças de segurança contactaram o diretor do centro de inovação têxtil de Shenkar. Eles precisavam de ajuda para fazer equipamentos especiais – não roupas, mas acessórios. (A equipe Shenkar não tinha certeza do que era, mas achava que seria algum elemento de um equipamento multifuncional).

Após a aprovação da diretoria de Shenkar, Arazi recrutou colegas para o projeto: “Só mandei um WhatsApp para o nosso grupo e disse: ‘Precisam de ajuda. Quem quer vir para ver o que podemos fazer?’”.

“Todo mundo quer contribuir de algum jeito”, diz Maya Arazi

Entre os outros organizadores estão: Ofir Ivgi, designer de moda e palestrante; Anna Solo, supervisora técnica, que recentemente voltou do velório de um amigo de seu filho; e Ilan Beja, chefe do departamento de design de moda, cujo irmão ficou escondido em um kibutz sitiado durante doze horas, sem água nem eletricidade, até de ser resgatado.

O grupo do WhatsApp tem cerca de trezentos integrantes, mas à medida que eles postam seus trabalhos no Instagram, entram cada vez mais alunos, além de graduados e professores. Nos abrigos antiaéreos de cada andar da escola cabem apenas cinquenta pessoas por vez, então o grupo trabalha em turnos rotativos. Eles criam padrões a partir de esquemas fornecidos pelas forças de segurança e seus fornecedores, depois cortam, tingem e costuram os produtos.

Os fornecedores doaram os materiais, embora o trabalho não seja simples, em parte porque os voluntários de Shenkar não sabem exatamente o que estão fazendo. “É algo que poderia ser usado para muitas coisas”, disse Orit Freilich, professora sênior do departamento de design.

Eles estão trabalhando com materiais especializados, que não são fáceis de encontrar, segundo Beja. Os materiais também são “muito resistentes”, disse ele. Mesmo que sejam industriais, as máquinas estão acostumadas com chiffon e, no máximo, jeans, o que complica o processo.

Também complica o fato de o trabalho ser interrompido por alertas de mísseis, o que pode acontecer várias vezes ao dia. E, no entanto, disse Beja, ver estudantes na mesma sala com professores seniores, cortando e costurando juntos, foi um antídoto para o horror.

Eles até encontraram um pouco de humor na situação. “Dizemos que estamos fazendo alta-costura”, disse Arazi. “Ontem ficamos rindo porque a professora que faz vestidos de gala disse que vai colocar lantejoulas”.

Freilich encolheu os ombros. “O que mais podemos fazer senão tentar rir um pouco?”, ela perguntou, notando que tinha um buraco no dedo de tanto se espetar tentando costurar os materiais grossos. Ela e seus colegas de trabalho ficaram doloridos pelos dias que passaram curvados sobre a máquina ou pedalando com uma perna só, disse ela. Mas, quando terminaram o primeiro pacote, disse ela, foi um dos dias mais felizes desde o ataque.

Eles concluíram dois pedidos e estão indo para o terceiro. Quando o docente responsável estava voltando da primeira entrega, disse Freilich, houve um ataque de míssil. Ele teve de sair do ônibus e se deitar no chão com as mãos sobre a cabeça. Ao relatar o ocorrido no grupo de WhatsApp, um dos participantes perguntou: “Bem, você tirou sua bolsa Prada, pelo menos?”

Este artigo foi originalmente publicado em The New York Times.

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU