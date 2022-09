Eu que mando em mim

Para onde vamos? Me parece que os sistemas econômicos tradicionais foram implodidos pela era das redes sociais, em que cidadãos viram protagonistas de um universo pessoal. Você conhece o Ancap? Deus me livre e guarde...

Também conhecido como anarcocapitalismo (ou capitalismo libertário), o ideal defende a privatização inclusive dos serviços essenciais: educação, saúde, transporte, outros poderes, como o Judiciário, até das Forças Armadas.

O ideal me remete ao lançamento da faculdade XP, com cinco cursos de graduação online e gratuitos focados em tecnologia. Educação gratuita não é mais papel exclusivo do Estado.

Lá por 1862, um encontro de trabalhadores reunidos em Londres, tutelados por Marx, deu na Primeira Internacional Socialista, que incorporou ideias do Manifesto Comunista. No ano seguinte, do outro lado do Atlântico, Lincoln invocou princípios da igualdade num governo do povo, pelo povo, para o povo.

Veio a Segunda Internacional, de 1889, que introduziu a síntese: a social-democracia. Na Europa, se fortaleceu o estado de bem-estar social (welfare state): casa, saúde, emprego e educação para todos. Com leis antitruste e fortalecimento de sindicatos, o capitalismo tornou trabalhadores uma imensa classe média.

Capitalismo e comunismo sofreram mutações. A esquerda se dividiu com as nuances da História: marxista, leninista, trotskista, stalinista, foquista, guevarista, maoista. Rachas tornaram-se uma norma.

No filme A Vida de Brian (de Monty Python), dois grupos antagônicos se encontram pelos corredores do palácio de Pilatos: a Campanha pela Libertação da Galileia e a Frente Judaica Popular. Ambos sequestrariam a mulher do interventor romano. Mas, depois de um bate-boca, quebram o pau. Um deles grita que deviam todos lutar contra o inimigo comum, ou seja, Roma. Mas a massa aponta: “A Frente de Pessoas Judias!”.

A direita ficou muito tempo dividida entre o Estado forte keynesiano e o liberalismo econômico. Margaret Thatcher ressignificou o papel do Estado. Agora, ascende nas trevas da juventude estudantil o Ancap.

Tudo seria fornecido e organizado pela iniciativa privada, o sistema bancário seria livre, as moedas seriam virtuais e sem lastro, seguindo leis do economista americano Murray Rothbard.

Se no fascismo o indivíduo pertence ao Estado e no comunismo o partido está acima de tudo e de todos, no Ancap o indivíduo é seu próprio Estado: tem o direito absolutista sobre seus bens. Agências privadas ofereceriam os serviços.

O curioso é que Rothbart lecionou até morrer onde? Na Universidade de Nevada, Las Vegas, a utopia dos jogos de azar em que a banca sempre leva. Paradoxal: propõe um Estado crupiê.