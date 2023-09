Famosos mandam mensagem de apoio a Kayky Brito; esposa do ator afirma que está esperançosa

Assim como familiares, muitos amigos e famosos publicaram mensagem desejando melhoras para o ator Kayky Brito, de 34 anos, atropelado na madrugada de sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após o acidente, ele foi encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Posteriormente, ele foi transferido para o hospital particular Copa D’Or, em Copacabana, também no Rio. A informação foi confirmada pela assessoria da entidade. O estado de saúde do jovem é considerado grave.

“O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nesta tarde de sábado no Hospital Copa D’Or, vítima de politraumatismos. Encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, afirmou a nota.

Após visitar o marido na UTI do Hospital Copa D’Or ainda no sábado, Tamara Dalcanale agradeceu o apoio recebido e disse que está esperançosa com a recuperação do ator, com quem tem um filho de 1 ano e 8 meses.

“Que Deus dê força e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações”, escreveu nos seus Stories no Instagram.

Nas redes sociais, Tamara Dalcanale, mulher de Kayky Brito, disse que está esperançosa com a recuperação do ator. Foto: Reprodução/Instagram/tamaradalcanale

O último post publicado no Instagram do ator também recebeu dezenas de mensagens de apoio de fãs, amigos e artistas.

“Kayky!!!! Tô aqui com todo pensamento positivo e de amor pra vc!!!! Melhoras!”, afirmou a atriz Samara Felippo.

O ator Júlio Rocha também desejou melhoras e elogiou o ator. “Menino lindo, talentoso e de coração gigante, vai dar tudo certo! Cada passo que você der em direção à recuperação não é apenas uma vitória pessoal a ser celebrada, mas um lembrete do quanto todos nós somos capazes de superar qualquer adversidade que a vida nos impõe! Deus está no comando de tudo cuidando de você e de sua família, publicou.

“Vai dar tudo certo!”, escreveu também o ator Ary Fontoura.

“Kayky estamos torcendo pela sua recuperação e vibrando amor e cura para vc! Vai passar”, publicou a atriz Bianca Bin.

O ator Thiago Fragoso também escreveu: “Você vai passar por essa! Toda a vibração positiva pra você!”.

Na madrugada deste domingo, 3, a atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais para escrever uma mensagem para o irmão. Nos stories, a atriz declarou que ele foi a primeira pessoa que amou na vida. “Mãe e pai já vieram no combo, mas quando você chegou ali entendi o que era o tal do amor. Você é como se fosse um pedaço do meu corpo! Um pedaço da minha alma!”, escreveu a irmã.

Os irmãos Kayky e Sthefany Brito na foto. Ator sofreu acidente no sábado, 2, e está internado em estado grave. Foto: Reprodução/Instagram

O ator estava na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4700, por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. A investigação segue em andamento. “O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos”, afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Em registro no ano passado, Kayky ao lado da esposa, do filho Kael de 1 ano e 8 meses e dos dois enteados, filhos de Tamara. Foto: Reprodução/Instagram/tamaradalcanale

Carreira de Kayky Brito

Kayky iniciou a sua carreira na televisão como ator na novela infantil Chiquititas, no SBT, nos anos 2000. Antes disso, em 1998, quando tinha apenas dez anos, atuou no espetáculo musical ‘Marcelo Marmelo Martelo’. Sua estreia na TV Globo aconteceu em 2002, quando deu vida ao personagem Zeca na novela O Beijo do Vampiro. Na época, ele estava com 14 anos e dividia a tela com grandes nomes da teledramaturgia brasileira, como Tarcísio Meira, Gloria Menezes e Claudia Raia.

Em 2003, Kayky Brito viveu Bernadete na novela das seis Chocolate com Pimenta, da TV Globo, um de seus papéis mais marcantes na televisão. Na história, ele era um garoto que foi criado como uma menina. A sua interpretação marcou uma geração, que ficou vidrada na televisão ao ver a menina se tornar Bernardo. Posteriormente, ele também participou de outras novelas.