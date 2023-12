Mortes em 2023: Relembre artistas e famosos que nos deixaram neste ano

Diversos artistas e personalidades de áreas como televisão, música, cinema, teatro e literatura morreram ao longo de 2023. Relembre a seguir algumas das mortes mais marcantes do noticiário ao longo do ano. Para saber mais informações sobre a vida e obra de cada famoso, clique nos títulos com o link sobre seu nome.

Glória Maria Foto: Globo

Conhecida por sua extensa trajetória como repórter e apresentadora na Globo, a jornalista Glória Maria morreu em 2 de fevereiro, aos 73 anos de idade. Em 2019, ela havia sido diagnosticada com câncer de pulmão, e posteriormente passou por uma cirurgia no cérebro. O último Globo Repórter apresentado por ela foi ao ar meses antes de sua morte.

Matthew Perry em foto de setembro de 2002 Foto: (AP Photo/Chris Weeks, File)

O eterno Chandler, de Friends, sofreu com diversos problemas com drogas ao longo da vida, e já vinha afastado dos grandes papéis de Hollywood desde o fim da década de 2000. Seu corpo foi encontrado em sua casa, e a morte foi considerada acidental, devido aos efeitos agudos da ketamina.

Continua após a publicidade

Rita Lee em foto de 2016, com a sua autobiografia Foto: Gabriela Biló/Estadão

Rita Lee e sua família haviam comemorado a cura do câncer de pulmão em 2022, mas, posteriormente, exames de rotina mostraram a remissão da doença. A cantora morreu em 9 de maio de 2023, aos 75 anos, semanas após ter assistido ao programa Altas Horas em homenagem à sua carreira. Ela ainda deixou um livro escrito em seus últimos anos de vida.

Lolita Rodrigues Foto: Nelson Di Rago/Globo

Uma das pioneiras da TV brasileira, a atriz morreu em 5 de novembro de 2023, aos 94 anos. Além de sua carreira na rádio e nos primórdios da TV, incluindo na primeira tranmissão do Brasil, pela TV Tupi, também ficou marcada para as gerações mais recentes por conta de uma entrevista a Jô Soares ao lado de Hebe Camargo e Nair Bello.

Continua após a publicidade

Atriz Elizangela morre aos 68 anos Foto: Wilton Junior/Estadão

Aos 68 anos, a atriz, que começou a carreira ainda criança, sofreu uma parada cardiorrespiratória em 3 de novembro. Seu último trabalho numa novela foi em A Dona do Pedaço, em 2019.

O cartunista morreu em 4 de março de 2023 em decorrência dascomplicações de um câncer de cólon Foto: Marcos Mendes/Estadão

Em decorrência do câncer de cólon com o qual foi diagnosticado em 2016, o cartunista de 73 anos morreu em 4 de março de 2023. Passou por jornais importantes e trabalhou ao lado de nomes como Jaguar, Angeli e Glauco. Nos últimos anos, era o cartunista fixo do programa Roda Viva, da TV Cultura.

Juca Chaves em foto de setembro de 2013 Foto: Denise Andrade/Estadão

Continua após a publicidade

Juca Chaves morreu em decorrência de problemas respiratórios aos 84 anos, em 26 de março. Nome conhecido da música e do humor nacional, se consagrou como compositor de modinhas e trovas cujas letras traziam irônicas metáforas especialmente contra a ditadura militar brasileira (1964-1985).

Tony Bennett em foto durante show em São Paulo, em 2009 Foto: Eduardo Nicolau/Estadão

Sofrendo com Alzheimer desde 2016, uma das vozes mais emblemáticas da música dos Estados Unidos morreu aos 96 anos, em 21 de julho. A família revelou que a última música cantada por ele foi Because Of You.

Zé Celso Foto: Amanda Perobelli/Estadão

José Celso Martinez Corrêa, com seu jeito único, construiu uma carreira teatral baseada na provocação e na crítica ao autoritarismo. Morreu após um incêndio em seu apartamento, no dia 6 de julho, aos 86 anos.

Continua após a publicidade

Palmirinha em foto de 2010 Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Aos 91 anos, morreu a ‘Vovó Palmirinha’, apresentadora de programas culinários na TV que fazia sucesso também nas redes sociais com vídeos fofos e simpáticos.

Capa de disco de Astrud Gilberto Foto: Reprodução de disco de Astrud Gilberto

Voz da Garota de Ipanema na versão em inglês, a brasileira foi premiada com um Grammy de melhor gravação do ano em 1965. Morreu aos 83 anos, em 5 de junho de 2023, na casa onde morava, nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Tina Turner em foto de 2009 Foto: (AP Photo/Hermann J. Knippertz, file)

Tina Turner morreu em 24 de maio de 2023, na Suíça. Aos 83 anos, a cantora era conhecida por hits como músicas como The Best e What’s Love Got To Do With It e havia sido diagnosticada com um câncer.

Sinéad O'Connor, voz do hit 'Nothing Compares 2 U', morre aos 56 anos Foto: Reprodução Vídeo YouTube

Morreu aos 56 anos a cantora irlandesa Sinéad O’Connor, no dia 26 de julho. Ela foi alçada ao estrelato como intérprete da música de Prince Nothing Compares 2 U. A causa da morte não foi divulgada.

O ator e cantor Harry Belafonte posa para um retrato em um estúdio de gravação em Nova York, em 2001 Foto: Leslie Hassler/AP

Continua após a publicidade

Aos 96 anos de idade, o cantor morreu em 25 de abril, por conta de uma insuficiência cardíaca congestiva. Ele era conhecido principalmente por sua música Banana Boat Song (Day-O), parte da trilha sonora do filme Beetlejuice, por exemplo.

João Donato em foto de 2021 Foto: Marcos Hermes

O pianista, arranjador, cantor e compositor João Donato morreu aos 88 anos, em 17 de julho, no Rio de Janeiro. Ele estava internado com pneumonia e intubado desde o dia 6 de julho.

Carlos Lyra em 2016 Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O cantor e compositor Carlos Lyra, ícone da bossa nova, morreu aos 90 anos no dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro, devido a uma septicemia. O compositor de Maria Ninguém, Lobo Bobo e Saudade fez um Samba era considerado por Tom Jobim “o maior melodista da bossa nova”.

Aracy Balabanian na novela 'A Próxima Vítima' Foto: Nelson di Rago/TV Globo

Aracy morreu em 7 de agosto de 2023, aos 83 anos, em decorrência de um câncer no pulmão. Entre seus personagens marcantes, Dona Armênia, de Rainha da Sucata (1990) e Deus Nos Acuda (1992), e a matriarca italiana Filomena, de A Próxima Vítima (1995), além de Cassandra, em Sai de Baixo.

SAO PAULO 15-09-2023 CADERNO 2 FERNANDO BOTEROOBRAS DE FERNANDO BOTERO FOTO FUNDACION BOTERO Foto: div

O pintor e escultor colombiano morreu em 15 de setembro de 2023, aos 83 anos. Apaixonado pelo Renascimento italiano, dizia-se um “defensor do volume” na arte moderna, com obras marcadas pelo gigantismo.

O brasileiro Alberto da Costa e Silva foi o vencedor do ano passado Foto: Tasso Marcelos/ Estadão

Alberto da Costa e Silva morreu de causas naturais, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Ele ocupava a cadeira 9 da Associação Brasileira de Letras (ABL) desde 2000.

MC Marcinho Foto: MC Marcinho Instagram

Em 26 de agosto de 2023, morreu MC Marcinho, cantor de clássicos do funk como Princesa, Rap do Solitário e Glamurosa. A causa foi a falência múltipla de órgãos, após período internado com insuficiência cardíaca e renal.

Morre Léa Garcia aos 90 anos. Foto: Paulo Belote/Globo/Divulgação

Léa Garcia morreu aos 90 anos, em 15 de agosto. Ela estava em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde seria homenageada com o troféu Oscarito do Festival de Cinema de Gramado. A causa da morte foi um enfarte agudo do miocárdio.

Danilo Santos de Miranda em foto de 2019 Foto: Denise Andrade/Estadão

O diretor do Sesc São Paulo e especialista em ação cultural morreu em 29 de outubro, aos 80 anos. Ele dedicou 55 anos de vida ao Sesc paulista, onde esteve à frente da diretoria regional desde 1984, sendo considerado um dos mais importantes gestores culturais da história do Brasil.

A autora Maria Carmem Barbosa Foto: TV Globo/Márcio de S

Autora de novelas como Salsa e Merengue e A Lua Me Disse, Carmem morreu em 22 de setembro de 2023, aos 76 anos.

Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth, morreu nesta segunda-feira, 4, aos 56 anos. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Smash Mouth

Aos 56 anos de idade, o cantor morreu em 4 de setembro de 2023. À época, foi divulgado que o artista estava sob cuidados paliativos após complicações médicas. A banda era conhecida principalmente pelo hit All Star, de 1999, que fez parte da trilha sonora de filmes como Shrek.

O humorista conhecido por ter integrado o grupo 'Hermes e Renato' chega aos 59 anos Foto: Reprodução / YouTube

Também conhecido como ‘Away’ de Petrópolis, o humorista fez sucesso nos anos 2000 como parte do grupo Hermes e Renato na MTV. Teve a morte divulgada em 3 de dezembro de 2023, aos 66 anos, após alguns meses enfrentando problemas de saúde.

Morre Oswaldo Siciliano, fundador da rede de livrarias Siciliano Foto: Reprodução/Câmara Brasileira do Livro

O escritor checo Milan Kundera, autor de 'Os Testamentos Traídos'

O escritor checo Milan Kundera, autor de A Insustentável Leveza do Ser, morreu em Brun, sua cidade natal, no dia 11 de julho. O prosador, dramaturgo e poeta, que escrevia em francês desde a década de 1980, alcançou fama mundial na segunda metade do século XX com obras como A brincadeira e A imortalidade.

Lisa Marie Presley Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, File

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, morreu no dia 12 de janeiro, após ser levada às pressas para um hospital na Califórnia após sofrer uma parada cardíaca. Ela tinha 54 anos.

Andre Braugher em foto de maio de 2018 Foto: Mike Segar/Reuters

Conhecido por ter interpretado o Capitão Holt na série Brooklyn 99, o ator morreu aos 61 anos de idade em 11 de dezembro, em decorrência de um câncer no pulmão.

David Crosby Foto: Diane Bondareff/AP

David Crosby, o influente pioneiro musical dos anos 1960 e 1970 que criou o distinto folk-rock americano com os Byrds e mais tarde com Crosby, Stills, Nash & Young, morreu aos 81 anos de idade no dia 19 de janeiro.

Canisso, músico conhecido por seu trabalho com o Raimundos, está na lista de jurados da2ª temporadado 'Canta Comigo'. Foto: Antonio Chahestian / Record TV / 'Canta Comigo 2' / Divulgação

José Henrique Campos Pereira, nome de batismo do baixista do Raimundos, morreu em decorrência de um acidente doméstico por conta de um desmaio em 13 de março de 2023, aos 57 anos.

Sueli Costa em foto de 2002 Foto: R.S. Ribeiro/Estadão

A cantora e compositora morreu aos 79 anos em 4 de março. Ela teve canções de sua autoria regravadas ou interpretadas por ícones da música, como Elis Regina Angela Ro Ro, Ney Matogrosso e Simone.

William Friedkin em foto de 2017 Foto: REUTERS/Alessandro Bianchi

O diretor marcou época ao realizar o clássico do terror O Exorcista. Morreu em 7 de agosto de 2023, aos 87 anos.

Maria Helena Dias na novela 'Anjo de mim' Foto: Divulgação/

A atriz, uma das protagonistas de Elas Por Elas, de 1982, morreu aos 91 anos de idade, em 5 de agosto - ela estava internada desde 24 de junho, quando sofreu um mal-estar na sua casa.

Raquel Welch em foto de 1970 Foto: AFP

Raquel Welch, atriz norte-americana que já foi considerada a mulher mais bonita do mundo depois de usar um biquíni de pele em Mil Séculos Antes de Cristo, teve sua morte anunciada em 15 de fevereiro, aos 82 anos de idade.

Jane Birkin Foto: (Photo by Loic VENANCE / AFP)

A cantora e atriz franco-britânica foi encontrada morta em sua casa aos 76 anos em 16 de julho. Jane Birkin foi parceira do cantor francês Serge Gainsbourg e o dueto em Je t’ aim moi non plus marcou a história da música francesa. Ela havia sofrido um AVC em 2021.

Frederic Forrest em Apocalypse Now (1979) Foto: IMDB

O ator foi indicado ao Oscar por seu trabalho em A Rosa (1979) e fez parte do elenco de Apocalypse Now. Morreu aos 86 anos, em 25 de junho.

Luiz Schiavon, do RPM, em foto de 2002 Foto: Agliberto Lima/Estadão

Um dos fundadores do grupo RPM, Luiz Schiavon morreu em 15 de junho de 2023, aos 64 anos.

Glenda Jackson Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Vencedora de dois prêmios Oscar que depois se lançou na vida política como deputada nos Estados Unidos, a atriz morreu em 15 de junho de 2023, aos 87 anos.

O escritor britânico Martin Amis Foto: Isabel Fonseca/Reuters

O escritor britânico morreu em sua casa nos EUA em 19 de maio de 2023, aos 73 anos de idade, por um câncer de esôfago. O fato foi anunciado um dia após a exibição de The Zone of Interest no festival de Cannes - filme é inspirado em um de seus romances.

Philippe Sollers Foto: (Photo by DANIEL JANIN / AFP)

Uma das grandes figuras literárias da França no último meio século, Sollers morreu aos 86 anos de idade em 6 de maio de 2023.

Chiquinho de Moraes em foto de 2013 Foto: Evelson de Freitas/Estadão

Arranjador de nomes como Roberto Carlos e Elis Regina, o maestro morreu em 30 de abril de 2023, aos 87 anos. Ele tratava um câncer em estado avançado e foi vítima de covid.

Ryan O'Neal em foto de 2011 Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Estrela de Love Story: Uma História de Amor, o filme de maior bilheteria de 1970, o ator seria posteriormente mais conhecido por sua vida pessoal e seus problemas de saúde. Morreu em 8 de dezembro, aos 82 anos.

Ahmad Jamal Foto: (Photo by Rémy GABALDA / AFP)

O pianista de jazz que influenciou gigantes da música morreu em 17 de abril, aos 92 anos.

Murray Melvin em cena de 'Um Gosto de Mel' Foto: Reprodução de cena de 'Um Gosto de Mel' (1961)/Woodfall Film Productions

Premiado em Cannes e parte do elenco de filmes como O Fantasma da Ópera e Barry Lindon, de Stanley Kubrick, o ator morreu em 16 de abril de 2023, aos 90 anos.

Morre Lasse Wellander, guitarrista do Abba: ‘Lamentamos sua trágica e prematura morte’, diz banda Foto: Instagram/@abba

O guitarrista do grupo ABBA morreu em decorrência de um câncer em 7 de abril de 2023, aos 70 anos.

O fotógrafo Bill Butler, responsável pelas imagens do filme 'Tubarão', dirigido em 1975 por Steven Spielberg Foto: Universal Pictures

Premiado fotógrafo norte-americano de cinema, morreu no dia 5 de abril, dois dias antes de completar 102 anos. Butler, se manteve ativo até os 87 anos, registrando 90 filmes em seu currículo, alguns títulos tão populares como Tubarão e os três primeiros filmes da série Rocky.

Ryuichi Sakamoto em foto de 2012 Foto: JB Neto/ Estadão

O compositor japonês, pioneiro da música eletrônica e autor de várias trilhas sonoras de filmes, entre as quais a de O Último Imperador, morreu em 28 de março, aos 71 anos.

O ator Lance Reddick, em evento em Pasadena, na Califórnia Foto: Jonathan Alcorn / Reuters

Aos 60 anos, o ator de produções como John Wick, The Wire e uma das séries mais recentes de Resident Evil, se foi em 17 de março de 2023.

Wayne Shorter Foto: Marvin Joseph

Um dos grandes nomes do jazz morreu em 2 de março de 2023, aos 89 anos de idade.

Alan Arkin em 2007 Foto: REUTERS/Mike Blake

O vencedor de um Oscar por Pequena Miss Sunshine morreu em 30 de junho, aos 89 anos.

O diretor Hugh Hudson esteve no Brasil em 2008 para a Mostra Internacional de Cinema de SP Foto: Robson Fernandjes/Estadão

O diretor de Carruagens de Fogo morreu aos 86 anos em 10 de fevereiro.

Burt Bacharach Foto: (Photo by Kevin Winter / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Em 9 de fevereiro, a morte do compositor foi anunciada, por causas naturais, aos 94 anos.

Cleonice Berardinelli Foto: Fabio Motta/Estadão

Aos 106 anos de idade, a membro da Academia Brasileira de Letras e especialista em Pessoa e Camões teve sua morte anunciada em 31 de janeiro.

Jeff Beck Foto: EFE/EPA/KABIR DHANJI

O ícone da guitarra morreu em 10 de janeiro, aos 78 anos de idade.

No dia 3 de janeiro de 2023, morreu a cantora e compositora Rita de Cássia, aos 50 anos, em decorrência de uma fibrose pulmonar. A artista, que alçou sucesso no forró com as músicas ‘Meu Vaqueiro, Meu Peão’ e ‘Saga de Um Vaqueiro’, havia descoberto a doença um ano antes e precisou se afastar dos palcos.