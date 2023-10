Nostalgia emo: festival I Wanna Be Tour traz Simple Plan, A Day To Remember e mais ao Brasil

Estreante no Brasil, a turnê I Wanna Be Tour vai trazer ao País as bandas Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T’s. Entre as atrações brasileiras, estão a roqueira Pitty e as bandas NX Zero e Fresno.

As apresentações ocorrerão entre 3 e e 10 de março de 2024, em cinco diferentes capitais brasileiras: São Paulo (2 de março, no Allianz Parque), Curitiba (3 de março, no Estádio do Couto Pereira), Recife (6 de março, na Área Externa do Centro de Convenções Pernambuco), Rio de Janeiro (9 de março, no Engenhão - Estádio Nilton Santos) e Belo Horizonte (10 de março, na Arena da Independência).

As vendas de ingressos começam no dia 4 de outubro, quarta-feira. Os preços variam de R$ 380 a R$ 2 mil.

A turnê, que já está sendo chamada de ‘festival emo’, será promovida pela empresa 30e, responsável pelos festivais Mita, GPWeek e Knotfest e por trazer ao Brasil shows de artistas como Lana del Rey, Florence and The Machine e Wu-Tang Clan.