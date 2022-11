Festival Eletriza reúne Ivete Sangalo e Daniela Mercury em São Paulo; veja outras atrações

Publicidade

A segunda edição do festival Eletriza reúne as cantoras Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Marina Sena, Wanessa Camargo e Priscilla Alcântara, em shows independentes.

A primeira a apresentar será a cantora Marina Sena, dona do hit Por Supuesto, e apontada como uma das grandes revelações da música brasileira. Marina Sena

Em seguida será a vez de Daniela Mercury que promete fazer um carnaval antecipado. “Quem for carnavalesco e estiver com saudade da liberdade e da energia do carnaval venha dançar Maimbê, Confete e Serpentina, Rapunzel, Trio Metal e muito mais”, diz ela, ao Estadão.

Daniela também vai mostrar ao público a nova música, Soteropolitanamente Na Moral, segundo ela, um “frevo trap” que estará em seu novo álbum, com lançamento previsto para o início de dezembro. A cantora também prepara uma homenagem para Gal Costa, que morreu no último dia 9. “Meu show será dedicado a Gal”, diz a cantora.

Depois de Daniela, subirão ao palco as cantoras Wanessa Camargo e Priscilla Alcântara, dois nomes ligados ao papo. Quem encerrará o festival será Ivete Sangalo, a única a ter um convidado, o cantor Jão.

“Eu não vejo a hora de subir no palco com meu querido Jão! A gente tem conversado desde que convidei ele pra participar desse show e podem ter certeza que vai ser muito especial! Além de Me Liga (de 2020), nossa parceria, estamos preparando outras surpresas pra vocês”, diz a cantora, sem entregar muito o que pretende mostrar na apresentação.

Sáb. (19), 13h30. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. R$ 100/R$ 200.

Alcione comemora as cinco décadas de atividade artística Foto: Vinicius Mochizuk

Alcione

De volta aos palcos depois de uma cirurgia na coluna, a cantora comemora as cinco décadas de atividade artística com um show em que reúne seus grandes sucessos, espalhados nos 42 álbuns que já lançou. Entre eles, estão Não Deixe o Samba Morrer e O Surdo, do começou de sua carreira, as românticas Sufoco, Nem Morta e Estranha Loucura, chegando a hits mais recentes, entre eles, Meu Ébano. Dom. (20), 20h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas 17.955. Vila Almeida. R$ 80/R$ 260.

Zeca Pagodinho

Prestes a ser tema de enredo no carnaval de 2023 e ter sua vida contada nos cinemas, o sambista carioca apresenta a turnê Mais Feliz, com músicas de seu mais recente álbum, além de composições que fizeram sucesso ao longo de sua carreira, caso de Verdade, Deixa a Vida Me Levar, Coração em Desalinho e Vai Vadiar. Sáb. (19), 21h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 220/R$ 400.

Os Paralamas do Sucesso

Com quase 40 anos de carreira, o trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) apresenta show em que toca músicas que viraram hits em sua história. Com um som que mistura gêneros como rock, pop e reggae, Os Paralamas mostram músicas como Alagados, A Novidade, Lanterna dos Afogados, Ela Disse Adeus, Tendo a Lua e Lourinha Bombril. Sáb. (19), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas 17.955. Vila Almeida. R$ 100/R$ 300. https://bit.ly/3Q51p5l

Teresa Cristina canta Paulinho da Viola

No show Paulinho 80+20, a cantora carioca celebra os 80 anos de Paulinho da Viola e os 20 anos de lançamento do álbum em que cantou a obra do compositor. Acompanhada de banda, Teresa canta 21 canções, entre elas, Pecado Capital, Coração Leviano, Dança da Solidão e Pra Ver as Meninas. Hoje (18) e sáb. (19), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 100/R4 200. https://bileto.sympla.com.br/event/76239/d/156573

Alaíde Costa e Claudette Soares

Ícones da bossa nova, as cantoras dedicam show ao repertório do compositor mineiro, recém aposentado dos palcos. Alaíde, que já gravou com Milton, interpretará composições como Morro Velho, Travessia e Me Deixa em Paz. Já Claudette dá voz às canções Coração de Estudante, Canção da América e Coisas da Vida. Juntas, elas cantam Nada Será Como Antes. 3ª (22), 18h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Now United

Nascido na era da internet e alimentado pelos fã-clubes nas redes sociais, o grupo pop global Now United, faz show de despedida de dois membros, a brasileira Any Gabrielly e o americano Noah Urrea, que agora partem para carreira solo – os novos integrantes serão escolhidos por meio de vídeos no Tik Tok. O septeto The Future X, criado pela mesma empresa do Now United, faz o show de abertura. Sáb. (19), 20h. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. R$ 500/R$ 600. https://bileto.sympla.com.br/event/76938/d/159835

João Gordo

O vocalista da banda Ratos do Porão, em trabalho solo, faz show de lançamento do álbum Brutal Brega, no qual dá novas versões para músicas populares dos anos 1970 e 1980. Na seleção estão Não Se Vá, sucesso de Jane & Herondy, Os Verdes Campos da Terra, lançada por Agnaldo Timóteo, e Domingo Feliz, hit de ngelo Máximo. Todas ganharam uma roupagem roqueira, ao estilo João Gordo. Hoje (18), 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação. R$ 90. https://www.eventim.com.br/artist/joao-gordo/

Sandra de Sá, Cassiano e Tony Tornado

Morto em maio de 2021, o cantor e compositor Cassiano, autor de canções como A Lua e Eu, Coleção e Primavera, terá seu legado festejado por nomes importantes da música preta brasileira. No sábado (19), sobem ao palco Hyldon e Sandra de Sá. No domingo (20), Hyldon faz dobradinha com Tony Tornado. Além de músicas, eles contarão histórias da vida do amigo. Sáb. (19), 21h; dom. (20), 18h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/tributo-a-cassiano/

Renato Braz e as canções de Caetano

O cantor celebra a obra de Caetano Veloso misturando sucessos como Fora de Ordem, Oração ao Tempo e Trilhos Urbanos, a outras menos conhecidas do grande público, como Avarandado e Bahia Minha Preta, ambas lançadas pela cantora Gal Costa. Hoje (18) e sáb. (19), 20h. Sesc Bom Retiro. Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro. R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/renato-braz-2/

Consciência Negra

No fim de semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra – a data é o domingo, 20, em memória ao líder Zumbi dos Palmares – diversas atividades convidam a população ao encontro com a história e a culinária afro-brasileira.

No domingo, a partir das 9h30, o Walking Tour – Edição Especial Consciência Negra, promovido pelo Shopping Light, terá um passeio pelo Centro Histórico de São Paulo inspirado pela narrativa do povo preto paulistano.

O roteiro inclui a Igreja da Irmandade de N. S. do Rosário dos Homens (Largo do Paissandu), Largo da Memória, Casa Preta Hub, Largo São Francisco, a Comunidade Educafro, Largo da Misericórdia, Praça Antônio Prado (antigo Largo do Rosário), Pátio do Metrô São Bento, até o término no rooftop do Shopping, às 13h, com vista privilegiada do Vale do Anhangabaú. Rua Formosa, 157, Anhangabaú. Gratuito. (inscrições em recepcao.light@gazitbrasil.com ou (11) 3154-2299).

Uma edição especial do festival Comida de Herança, que ocorre no sábado e domingo no Museu da Imigração, terá como tema Raízes. Com a presença de chefs que têm raízes nas culturas africanas, o evento vai oferecer, no segundo dia, a ação Ajeum e as forças ancestrais, apresentada por Priscila Novaes, abordando a questão do momento sagrado e coletivo nas refeições. A chef também estará em tendas que oferecerão comidas como acarajé, aluá (bebida a base de milho ou abacaxi), axoxo de oxossi (feito com milho vermelho cozido), entre outros pratos. Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. 10h/18h. Entrada gratuita.

O mesmo local abrigará, no sábado, a abertura da exposição África em São Paulo, projeto que reúne 43 retratos feitos pelo consagrado fotógrafo Bob Wolfenson e textos do jornalista Naief Haddad. As fotografias foram um painel variado que apresenta a diversidade de africanos que adotaram a cidade de São Paulo nos últimos anos.

O público também terá a opção de visitar museus da cidade que oferecerão entrada gratuita. No sábado e domingo, às 14h, o Museu do Futebol contará com a mediação de leitura das histórias de mulheres negras que transformaram o país, retratadas no livro Extraordinárias: Mulheres que revolucionaram o Brasil, de Aryane Cararo e Duda Porto de Souza. No domingo, dia de abertura da Copa do Mundo do Catar, um telão transmitirá a primeira partida ao vivo. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu. 9h/18h.

Ainda no sábado, às 16h, na Arena da Marquise do Parque Ibirapuera o grupo Ubuntu fará uma homenagem à cultura negro-africana brasileira, com um repertório composto por músicas de artistas como Djavan, Moacir Santos e Pixinguinha.

O Museu Afro, também no Ibirapuera, terá, no sábado, às 14h, o cortejo e encenação do Maracatu Nação Kambinda e, em seguida, apresentações de samba. No domingo, também às 14h, dentro do projeto Negras Palavras, desta vez, o cantor, compositor e rapper, Rico Dalasam dialogará com o público sobre o seu processo de composição.

No domingo, o Museu da Língua Portuguesa terá, das 10h às 11h, uma visita temática e guiada à exposição principal, na qual será destacada a presença de mulheres no samba, como a cantora Clementina de Jesus. Pça. da Luz s/nº, Luz. 9h/16h30.

Teatro

Motriz, novo espetáculo de dança do Balé da Cidade de São Paulo Foto: SilviaMachado / ©SilviaMachado

Motriz

Motriz, novo espetáculo de dança do Balé da Cidade de São Paulo, tem a força, em suas mais variadas manifestações, como tema central da coreografia assinada por Cassi Abranches. A trilha sonora composta pelo grupo BaianaSystem realça a relação que o som tem com o corpo e serve é parte importante na representação do impulso que move e cria forças de trabalho, do indivíduo, de grupo e da natureza. Motriz é acompanhada da coreografia Adastra, de 2015, uma criação de Cayetano Soto. Hoje (18), 20h30, sáb. (19), 20h e dom. (20), 18h. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. R$ 50/R$ 120. https://bileto.sympla.com.br/event/74158/d/143691

Em busca da felicidade

A comédia Tô Louca, Mas Não Tô Sozinha, com texto de Ester Muller, mostra a história de Delícia, uma imigrante que chega à São Paulo em busca de melhores oportunidades, depois de ser acusada de um crime. Trabalhando em casa de famílias nada convencionais, no vai e vem de lares e nos desencontros amorosos, ela descobre sua tão esperada mudança de vida, mesmo que seja de uma forma não tão convencional. A direção de Jarbas Homem de Mello. 4ª e 5ª, 20h. Teatro Itália Bandeirantes. Av. Ipiranga, 344, República. R$ 80. Até 9/12.

Olhares diversos

A atriz Denise Fraga celebra 35 anos de carreira com a peça Eu de Você, na qual ela costura histórias reais com música, poesia, literatura e imagens. Acompanhada no palco por uma banda formada apenas por mulheres, Denise parte de situações cotidianas e traça paralelos entre os compositores Chico Buarque e Wagner, a música dos Beatles e os textos de Dostoievski e Fernando Pessoa. A direção é de Luiz Villaça. 6ª, 21h; sáb., 20h. Sesc Santo André. R. Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André. R$ 12/R$ 40. Até 17/12.

Olhos do coração

Dentro da programação dos 10 anos de Teatro Cego, formato em que o espetáculo ocorre completamente no escuro, a remontagem da peça Clarear traz a história de cinco jovens que dividem a mesma república: uma deficiente visual, um deficiente auditivo, uma cadeirante, um argentino e uma torcedora fanática do Juventus da Mooca. Na convivência, eles superam as dificuldades de comunicação e convivência, por meio da amizade e do bom humor. A direção é assinada por Paulo Palado. Hoje (18), 21h; sáb. (19), 18h e 12h; dom. (20), 19h. Teatro Artur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, Mooca. Gratuito (retirar 1h antes).

Sem querer querendo

Para quem sente saudades do seriado Chaves na televisão, o espetáculo Chaves – Um Tributo Musical é uma boa oportunidade de novamente entrar em contato com o universo dos personagens criados por Roberto Gómez Bolaños. Com direção de Zé Henrique de Paula, o musical reproduz a famosa vila onde mora Chaves, Chiquinha, Quico, Seu Madruga e Dona Florinda, em um roteiro inédito, escrito para o espetáculo por Fernanda Maia. Sáb. e dom., 15h e 19h. Teatro Opus Frei Caneca. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação. R$ 50/R$ 160. Até 27/11.

Exposição

Cenas baianas

A exposição inédita Tudo Era Novo Sob o Sol da Bahia, do artista visual baiano Mario Cravo Neto (1947-2009), traz 22 obras, 13 delas nunca antes exibidas. As imagens selecionadas pelo curador Mario Cohen trazem fotografias em cores que fazem parte da série Geometira e outras que retratam cenas da cultura baiana. Considerado um dos grandes expoentes da fotografia contemporânea, Cravo Neto tinha em seu trabalho uma forte ligação com a religiosidade, sobretudo o candomblé, o povo baiano e a natureza. A exposição marca também a abertura do novo endereço da galeria. Inauguração sáb. (19). 3ª a 6ª, 11h/19h; sáb., 11h/17h. Galeria Mario Cohen. R. Capitão Francisco Padilha, 69, Jardim Europa. Gratuito. Até 18/2/2023.

Tapeçaria moderna

A exposição Genaro e a Luz da Bahia apresenta 36 obras do artista moderno baiano Genaro de Carvalho (1926 – 1971). Nela, o público poderá ver peças de tapeçaria – que lhe renderam a fama de ser o fundador da tapeçaria de mural moderna no Brasil -, além de 15 pinturas e sete desenhos do artista. A mostra ainda reúne fotos, documentos e vídeos que registram a vida e carreira de Genaro. A curadoria é de Nair de Carvalho, viúva de Genaro, e de Graça Bueno. Inauguração hoje (18). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/14h. Galeria Passado Composto Século XX. Al. Lorena, 1996, Jardins. Gratuito. Até 17/3/2023.

Passeios

Cultura pop

A primeira edição Belas Geek Day vai apresentar, dentro do projeto Belas Sonoriza, duas sessões (15h e 17h) da o filme Ghost in The Shell - O Fantasma do Futuro, musicado ao vivo pela banda independente Laikabot. Na parte da manhã, a tela será dos animes (11h e 12h45). Além das sessões, os visitantes poderão participar de outras atividades, como jogos de tabuleiro, leitura de runas e degustação de novo game da PlayStation, God of War: Ragnarok. À venda, livros, camisetas e outros objetos da cultura geek. Dom (20), 10h/17h. Petra Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação. Entrada grátis. R$ 10/R$ 60 (sessões).