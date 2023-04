Festival Viiixe leva forró e piseiro para o Anhembi; Confira outras atrações para o fim de semana

Neste domingo, véspera do feriado do Dia do Trabalho, ocorre na Arena Anhembi a 2.ª edição do Viiixe Forró e Piseiro, dedicado aos gêneros que, ao lado do sertanejo, têm liderado as listas das músicas mais ouvidas nas plataformas digitais.

No line-up estão nomes como João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon e Xand Avião. O festival tem edições em 15 cidades do País e é uma oportunidade para os artistas se apresentarem diante de um público maior em uma cidade como São Paulo.

“São Paulo é uma praça importante para a visibilidade da nossa carreira. Acho que todos os artistas do forró e do piseiro sentem o mesmo. É uma confirmação de que você chegou lá, sabe?”, diz ao Estadão a cearense Mari Fernandez, que acaba de lançar um DVD gravado na capital paulista.

Aos 22 anos, ela conheceu cedo a fama e viu músicas como Deixa Eu Viver, com participação de Luísa Sonza, e Não, Não Vou caírem no gosto do público. E é um exemplo interessante de uma artista que, no momento, faz a transição do piseiro para o forró e para o sertanejo. “O sertanejo é um caso de amor antigo, amo demais e fui encontrando artistas do segmento que sempre admirei e me deram espaço. Fomos mesclando nossos estilos e deu certo.”

Outro cantor que tem feito intercâmbios musicais é João Gomes. Recentemente, gravou uma canção de Belchior em dueto com Vanessa da Mata e também foi convidado para um show do trio Gilsons.

Dom. (30), 12h/23h. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. R$ 180/ R$ 300. bit.ly/festivalviixe

Música

Simone

A cantora Simone durante entrevista ao Estadão em 2022 Foto: WILTON JUNIOR

A cantora comemora 50 anos de carreira com o show Tô Voltando, em que canta as principais músicas que lançou ao longo dos anos. Entre as escolhidas, estão Encontros e Despedidas, Começar de Novo, O Que Será e o grande sucesso comercial dos anos 1980, Você é Real, há tempos fora de seu repertório. Sáb. (29), 22h e dom. (30), 20h. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro. R$ 160/R$ 380. bit.ly/simone50

Zé Manoel

Zé Manoel, ao piano. É no instrumento, que aprendeu quando criança, que ele compõe suas canções Foto: Ivo Carvalho/Estadão

O pianista, cantor e compositor pernambucano Zé Manoel apresenta apanhado do repertório que gravou em seus três álbuns de carreira, como o mais recente, Do Meu Coração Nu, lançado em 2020. O pianista Alexandre Rodrigues o acompanha em algumas canções. 2ª (1º), 18h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. bit.ly/showzemanoel

Edy Star

O cantor Edy Star faz show para relembrar os amigos Foto: Gal Oppido

Primeiro artista glam do pop nacional, Edy apresenta show em que homenageia os amigos Erasmo Carlos, Gal Costa, Leno e Raul Seixas. Entre as músicas que ele selecionou estão Mesmo Que Seja Eu, Baby, Objeto Voador e Metamorfose Ambulante. Dom. (30), 18h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Gratuito. Reservar em bit.ly/3n2XWvX

Homenagem à Piaf

A cantora francesa traz ao Brasil o espetáculo Piaf, Por Anne Carrere. Nele, ela interpreta canções que ficaram famosas na voz de uma das artistas mais importantes da música francesa, como, Non, Je Ne Regrette Rien, Le Vie En Rose, Hymne A L’Amour e Padam Padam. Sáb. (29), 18h e 21h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. R$ 160/R$340. bit.ly/showpiaf

Luciana Mello

A cantora Luciana Mello faz show para comemorar 45 anos de carreira Foto: Marcelo Barabani/AE

A cantora faz show de lançamento do seu projeto audiovisual 35 anos na Música, que traz sucessos de carreira como Assim Que Se Faz, Simples Desejo e Olha Pra Mim.A cantora ainda relembra clássicos do samba, como Sufoco, lançada por Alcione, e Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida, de Paulinho da Viola. A cantora Fabiana Cozza faz participação especial. Sáb. (29), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo 2.134, Pinheiros. R$ 40/R$ 180. bit.ly/lshowucianamello

Osesp

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) se apresenta com o regente francês Pierre Bleuse – que faz sua estreia na sala – e o pianista ucraniano-australiano Alexander Gravrylyuk. No programa, o Concerto para Piano nº 3, do ucraniano Sergei Prokofiev, e a Quinta Sinfonia do russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky. 6ª (28). 20h30 e sáb. (29), 16h30. Sala São Paulo. Pça; Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 174/R$ 309. bit.ly/pierreosesp

Banda Mantiqueira e Joabe Reis

Em comemoração ao Dia Internacional do Jazz, o trombonista e compositor capixaba Joabe Reis vai receber os convidados Tony Gordon, Carlos Malta, Nailor Proveta, Ney Conceição, Teco Cardoso e Renato Neto para um show inédito. Em seguida, sobe ao palco o tradicional grupo de jazz brasileiro Banda Mantiqueira. Dom. (30), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Metrô Consolação. R$ 120. bit.ly/diadojazz

Miles Street Jazz Festival

Para marcar o dia do jazz, o 1º de Miles Street Jazz Festival, evento que será realizado na rua Antônio de Macedo Soares, no bairro do Campo Belo, música, comida, vinho e atividades para crianças e pets. Entre as atrações, nomes como Mark Lambert, Thereza Dalme e Anette Camargo. 2ª (1º), 11h/19h. R. Antônio de Macedo Soares, entre as ruas Pascal e Vieira de Morais, Campo Belo. Entrada gratuita.

Teatro

O Diabo Na Rua, No Meio do Redemunho

Cena da peça O Diabo Na Rua, No Meio do Redemunho Foto: Renata Schroeder

O monólogo O Diabo Na Rua, No Meio do Redemunho, com o ator Gilson de Barros, integra a trilogia Grande Sertão: Veredas, adaptações que Barros e do diretor Amir Haddad para a obra de Guimarães Rosa. Nesse recorte, o personagem Riobaldo, um ex-jagunço, hoje um velho fazendeiro, conta passagens de sua vida e reflete sobre a dialética bem versus mal. Estreia hoje (28). 6ª, sáb. e dom., 19h. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Pascoal Carlos Magno. Av. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$ 40. Até 28/5. bit.ly/diabonarua

Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar

No musical infantil Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar um navegador parte para o oceano em busca de um grande tesouro. Pelo caminho, ao se deparar com criaturas que vivem no fundo do mar, o explorador descobre que a maior riqueza são os amigos que se pode fazer na vida. A história é contada com auxílio de músicas ao ritmo de blues, rock, reggae, afoxé, entre outros. Dom. (30), 16h. Teatro Procópio Ferreira. R. Augusta, 2.823, Cerqueira César. R$ 100. bit.ly/espetaculotubaraomartelo

Pano de Boca - Um Conserto de Theatro

O ator Lui Seixas na peça Pano de Boca Foto: <Camilla Rios

O espetáculo Pano de Boca - Um Conserto de Theatro, montagem da Cia. Teatro do Incêndio para o texto de Fauzi Arap, retrata a um grupo de teatro que extrapola o limite entre a vida e a arte, o que acaba por impossibilitar qualquer possibilidade de comunicação entre seus integrantes. Estreia sáb. (29). Sáb., 20h; dom., 19h. Teatro do Incêndio. R. Treze de Maio, 48 , Bela Vista. R$ 40. Até 28/5. espetaculobocadecena

CTRL+ZO

O espetáculo CTRL+ZO mescla circo e performance para contar a história de dois deuses do Candomblé que juntos decidem criar um ser que terá a metade de cada um. Para gerá-lo, eles geram um cubo mágico e o lançam no tempo. A partir disso,o ser toma consciência, explorando o passado-presente-futuro em um diálogo com a ancestralidade. A criação é do multiartista Mauro Cosenza. Hoje (28), 19h. Teatro Flávio Império. R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. Gratuito.

Exposição

Alicerce

A mostra Alicerce, do artista indígena Andrey Guaianá Zignnatto Foto: Andrey Guaianá Zignnatto

A exposição Alicerce, do artista indígena Andrey Guaianá Zignnatto, apresenta ao público um total de 10 trabalhos produzidos em diferentes plataformas e técnicas, como pintura, serigrafia e vídeo. Entre os destaques, a instalação que leva o mesmo nome da mostra, uma casa pré-fabricada apoiada em um conjunto de dezenas de grandes vasos cerâmicos indígenas. Inauguração: sáb. (29). 13h. Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 10, Vila Mariana. Gratuito. Até 30/9.

Passeio

Piknic Électronik

A segunda edição da festa Piknic Électronik leva música eletrônica para uma tenda montada dentro do Parque do Ibirapuera. Entre os DJs programados estão nomes como Lee Burridge, Robag Wruhme, Edu Schwartz e Wesley Razzy. Para as crianças, um espaço com atividades recreativas, fraldário e banheiro exclusivo. Sáb. (29), 11h/22h. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portões 2, 3 e 10, Vila Mariana. R$ 310. bit.ly/festapiknic

Museu da Selfie

Com 12 cenários ‘instagramáveis’, o Museu da Selfie promete garantir a diversão dos apaixonados por tirar fotos divertidas e coloridas. Haverá também uma área que reúne curiosidades sobre o mundo da fotografia, como a primeira selfie tirada e também a mais curtida da história até hoje. 2ª a dom., 10h/19h. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Indianópolis. Gratuito. Até 25/6.