Fim de semana SP tem show do Offspring e estreia de musical sobre Tom Jobim; veja programação

O fim de semana pós-carnaval tem a apresentação da banda de punk rock Offspring no Allianz Parque, no sábado, com shows também dos grupos The Damned, Sublime, Rise Against e The Warning.

Offspring faz única apresentação em São Paulo Foto: Divulgação Offspring / Daveed Benito

PUBLICIDADE O teatro também retorna com fôlego após o carnaval. Após uma temporada no Rio de Janeiro, Tom Jobim Musical, sobre a vida e a obra de um dos maiores nomes da música brasileira, estreia em São Paulo. Para os amantes de cinema, a Cinemateca Brasileira promove a mostra Retrospectiva Alfred Hitchcock com 14 longas emblemáticos do mestre do suspense. Confira outras opções da agenda:

Música

Centenário Inezita Barroso

Publicidade

A cantora, compositora e apresentadora Inezita Barroso (1925-2015) Foto: Luciano

7/3, sexta-feira, 21h - No mês de seu centenário, a cantora, compositora e apresentadora Inezita Barroso (1925-2015) é celebrada com o show que vai reunir o contador de ‘causos’ Paulo Freire, a violeira e cantora Adriana Farias e a Orquestra Paulistana de Viola Caipira para relembrar histórias e canções imortalizadas por Inezita, entre elas, Lampião de Gás e Marvada Pinga . Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 21/R$ 70.

No mês de seu centenário, a cantora, compositora e apresentadora Inezita Barroso (1925-2015) é celebrada com o show que vai reunir o contador de ‘causos’ Paulo Freire, a violeira e cantora Adriana Farias e a Orquestra Paulistana de Viola Caipira para relembrar histórias e canções imortalizadas por Inezita, entre elas, e . Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 21/R$ 70. 9/3, domingo, 17h - A Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, sob a regência do maestro Gustavo Petri, também celebra o centenário de Inezita com um concerto que terá como convidados o cantores Fagner, Tetê Espíndola, Adriana Farias e a dupla Célia & Celma. A apresentação será no Teatro Franco Zampari, onde ela gravava o programa Viola, Minha Viola, da TV Cultura. Onde: Teatro Franco Zampari. Av. Tiradentes, 451, Luz. Quanto: R$ 80.

Zeca Baleiro

Zeca Baleiro apresentará seu baile Foto: Rama de Oliveira

7/3, sexta-feira, 22h - Em clima (ainda) de carnaval, o cantor e compositor faz uma edição especial de seu projeto Baile do Baleiro. Ele faz novas versões para músicas compostas por nomes como Moraes Moreira, Tim Maia, Marina Lima, Wilson Simonal e Cassiano. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 80/R$ 220.

Offspring

Publicidade

The Offspring fará cinco shows no Brasil em 2025 Foto: Daveed Benito

8/3, sábado, 12h - A banda americana de punk rock que ganhou destaque nos anos 1990 volta ao País, depois da apresentação no Lollapalooza 2024, para mostra o novo álbum, Supercharged, que tem a faixa Come to Brazil, que brinca com a mobilização dos fãs da banda nas redes sociais. “It doesn’t matter how many times we came/‘Cause they want us back again just the same (’Não importa quantas vezes viemos/Porque eles nos querem de volta do mesmo jeito’, em livre tradução). A banda formada por Dexter Holland (voz e guitarra), Noodles (guitarra), Jonah Nimoy (guitarra), Todd Morse (baixo) e Brandon Pertzborn (bateria) também deve tocar sucessos como Come Out and Play, Self Esteem e Want You Bad. As bandas The Damned, Sublime, Rise Against e The Warning se apresentam no mesmo dia. Onde: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Quanto: R$ 390/R$ 890.

Joyce Moreno

A cantora e compositora Joyce Moreno Foto: Leo Aversa - 23/11/2016

8/3, sábado, 20h - Filha direta da bossa nova, a cantora e compositora mostra o show Brasileira Canções Femininas, com músicas autorais que falam sobre o universo feminino. Entre as escolhidas estão Essa Mulher, gravada por Elis Regina, Mulheres do Brasil, que ficou marcada na voz de Maria Bethânia, e Feminina, um de seus grandes sucesso de carreira. Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista. Quanto: R$ 160.

Rashid

Publicidade

O cantor Rashid durante o festival Lollapalooza 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

8/3, sábado, 20h; 9/3, domingo, 18h - O rapper e produtor faz show para marcar o lançamento do álbum Portal, o quinto de sua carreira, no qual ele volta seu olhar para mais para si e faz um rap que soa como algo genuíno do Brasil. Entre as faixas se destacam Cairo, que ganhou videoclipe e destaques nas plataformas digitais durante seu lançamento. Onde: 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro. Quanto: R$18/R$ 60. Teatro

Bete Coelho estrela 'Petra'. Foto: Luiza Ananias / Cia.BR116 – Teatrofilme / Divul

Petra - Estrelado e dirigido por Bete Coelho, o espetáculo volta a ficar em cartaz na capital paulista e reflete sobre o feminino, o amor e o teatro. A peça é baseada no clássico As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder. A trama acompanha a estilista de alta costura Petra von Kant, frustrada por uma paixão não correspondida, e outras mulheres que compartilham da busca incessante pelo amor. Além de Bete, Gabriel Fernandes também é responsável pela direção. O elenco é todo feminino: além da atriz, conta com Luiza Curvo, Lindsay Castro Lima, Clarissa Kiste, Renata Melo, Miranda Diamant Frias e Laís Lacôrte. Quando: De 7/3 a 30/3. Sextas a sábados, 20h; domingos, 16h. Onde: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Quanto: R$ 40/R$ 70.

'Três Mulheres Altas' volta a São Paulo. Foto: Pino Gomes/Divulgação

Três Mulheres Altas - O sucesso estrelado por Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill também volta a ficar em cartaz em São Paulo. Em cena, as atrizes interpretam as personagens A, B e C, de três gerações diferentes, para refletir sobre temas como memória e envelhecimento. O texto rendeu a Edward Albee o Prêmio Pulitzer. A peça tem direção de Fernando Philbert. A partir do dia 4 de abril, Suely será substituída pela atriz Ana Rosa. Quando: De 7/3 a 11/5. Quintas a sábados, 20h; domingos, 17h. Onde: Teatro Bravos - Rua Coropé, 88, Pinheiros. Quanto: R$ 39,60/R$ 160.

Publicidade

'O Prazer é Todo Nosso' estreia no Teatro UOL. Foto: Léo Aversa/Divulgação

O Prazer é Todo Nosso - No Dia Internacional da Mulher, a atriz Juliana Martins estreia o monólogo baseado em sua própria vida no Teatro UOL. Juliana foi casada por 19 anos e, na peça, reflete sobre as experiências sexuais que viveu após a separação. O texto é de Beto Brown e a direção, de Bel Kutner. Quando: De 8/3 a 26/4. Sábados, 22h. Onde: Teatro UOL - Av. Higienópolis, 618, Consolação. Quanto: R$ 100/R$ 120.

‘Um Tartufo’ estreia no Teatro-D-Jaraguá. Foto: Dalton Valério/Divulgação

Um Tartufo - Baseado no clássico texto de Molière, o espetáculo celebra os 15 anos da Companhia Teatro Esplendor. A peça não possui texto falado e une mímica corporal dramática e capoeira na encenação. A direção é de Bruce Gomlevsky. Quando: De 7/3 a 30/3. Sextas e sábados, 20h; domingos, 19h. Onde: Teatro-D-Jaraguá - Rua Martins Fontes, 71, Centro. Quanto: R$ 100.

'Levante' inaugura o Teatro Manás Laboratório. Foto: Laís Aranha/Divulgação

Levante - O espetáculo inaugura o Teatro Manás Laboratório, novo espaço no Bixiga, nesse final de semana. A trama acompanha dois casais de mulheres lésbicas em tempos diferentes: um vivendo durante a ditadura militar e o movimento lésbica-feminista nos anos 1980 e o outro vivendo nos dias atuais. No elenco, Andrezza Czech, Jéssica Barbosa, Julianna Gerais e Sol Faganello. Andrezza também assina a dramaturgia. A direção é de Eliana Monteiro. Quando: 8/3, sábado, 19h e 21h; 9/3, domingo, 20h. Onde: Teatro Manás Laboratório - Rua Treze de Maio, 222, Bela Vista. Quanto: R$ 30.

Musical

'TV Colosso - O Musical' estreia em São Paulo. Foto: Luiz Ferré/Divulgação

TV Colosso - O Musical - O clássico programa infantil dos anos 1990 ganha uma versão musical nos palcos neste final de semana. TV Colosso - O Musical traz Priscila e outros personagens que marcaram época na série. A direção é de Luiz Ferré e o roteiro, de Adão Iturrusgarai e André Catarinacho. Quando: De 8/3 a 6/4. Sábados, 14h e 16h; domingos, 11h e 14h. Onde: Teatro Bravos - Rua Coropé, 88, Pinheiros. Quanto: R$ 40/R$ 160.

Publicidade

'Tom Jobim Musical' estreia em São Paulo. Foto: Caio Gallucci/Divulgação

Tom Jobim Musical - Um dos maiores nomes da música brasileira ganha um musical em sua homenagem. Após uma temporada de sucesso no Rio, o espetáculo que narra a vida e obra de Tom Jobim chega a São Paulo. A trama acompanha a trajetória do músico, interpretado por Elton Towersey, dos anos 1950 até as conquistas internacionais do artista em Nova York. Otávio Müller também estrela o espetáculo dando vida a Vinícius de Moraes. A direção é de João Fonseca e o texto, de Nelson Motta e Pedro Brício. Quando: De 6/3 a 15/6. Quintas, 20h; sextas, 20h; sábados, 16h e 20h; domingos, 15h e 19h. Onde: Teatro Villa Lobos - Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade Pinheiros. Quanto: R$ 42/R$ 320.

Exposição

Foto da série ' Série Ykamiabas e o Nascimento do Muyrakytã', da exposição 'Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará' Foto: Renata Aguiar

Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará - A exposição reúne cerca de 160 obras – incluindo fotografias, jornais artísticos, propostas fotográficas, áudios e vídeos - para traçar um panorama da fotografia contemporânea feita por mulheres amazônicas. O projeto elaborado pelo Museu das Mulheres, com curadoria de Sissa Aneleh, tem como objetivo compreender o papel das mulheres fotógrafas e seu contexto histórico em diferentes gerações. Participam Bárbara Freire, Cláudia Leão, Leila Jinkings, Paula Sampaio, Walda Marques, Evna Moura, Deia Lima, Jacy Santos, Nailana Thiely, Renata Aguiar e Nay Jinknss. Quando: De 8/3 a 5/5. 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, sábado e domingo, 9h/20h. Onde: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Quanto: Gratuito.

A exposição 'Cidadela', da artista Maria Ezou Foto: Mônica Cardim

Cidadela - A exposição individual da artista visual Maria Ezou cria uma cidade imaginária composta por 15 ‘casas-corpos’ feitas a partir do molde do tronco da própria artista, construídas com marcenaria, serralheria artesanal e colagem. Dentro delas o visitante pode observar um mundo em miniatura, animados por autômatos mecânicos e eletrônicos, pela transição de luzes e pela trilha sonora individual de cada casa, além de estímulos auditivos como o som das águas, do vento, do pisar na terra e do fogo. Quando: De 7/1 a 4/5. 3ª a domingo, 8h/19h. Onde: Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro. Quanto: Gratuito.

Cinema

'Janela Indiscreta', de Alfred Hitchcock. Foto: Cinemateca Brasileira/Divulgação

Retrospectiva Alfred Hitchcock - O mestre do suspense ganha uma mostra em sua homenagem na Cinemateca Brasileira. A instituição exibe 14 longas emblemáticos do cineasta, incluindo Psicose, Os Pássaros e Disque M Para Matar. A seleção também dá destaque à influência da psicanálise nos filmes hitchcockianos, do voyeurismo de Janela Indiscreta à abordagem freudiana de Um Corpo que Cai. Confira a programação completa aqui. Quando: De 6/3 a 16/3. Onde: Cinemateca Brasileira - Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão).