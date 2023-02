Fim de semana tem blocos de carnaval, shows, peças e Ano Novo Chinês na Liberdade

O clima de carnaval já é uma realidade em São Paulo há algumas semanas. E isso se intensifica com apresentação de blocos tradicionais da cidade, em uma espécie de esquenta para o pré-carnaval.

Nesta sexta, 3, no Studio SP, o bloco Filhos de Gil revisita o repertório de Gilberto Gil e, neste ano, se dedica a ressaltar o forró e a cultura do Nordeste. A bateria Realce, que faz alusão a um dos sucessos de Gil, tem cerca de 50 integrantes, a maioria mulheres.

Neste sábado, 4, na Casa Natura Musical, o coletivo de músicos Tarado Ni Você se dedica às músicas de Caetano Veloso, tocando-as em ritmo de afoxé e samba-reggae.

O bloco Ritaleena se apresenta no domingo, também na Casa Natura. O grupo toca músicas da compositora Rita Lee. No mesmo dia, o Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos mais relevantes do carnaval paulistano, faz seu último ensaio de pré-folia. O evento será comandado pelos cantores Simoninha e André Frateschi, acompanhados pela banda do Baixo Augusta. O desfile oficial do bloco será no dia 12 de fevereiro, na Rua da Consolação.

Filhos de Gil. Hoje (3), 22h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 40/R$ 50. bit.ly/blocogil

Tarado Ni Você. Sáb. (4), 22h30. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 80/R$ 120. bit.ly/taradonivocê

Baixo Augusta. Dom. (5), 14h. Galpão Armazém do Campo. Al. Eduardo Prado, 460, Campos Elísios. Gratuito.

Seu Jorge e Alexandre Pires

Seu Jorge e Alexandre Pires se apresentam juntos no show 'Irmãos' Foto: Giu Pera

Eleito o Melhor Show de 2022 pelo Prêmio Multishow, a turnê Irmãos, que agrega os dois artistas e percorre o Brasil, segue neste ano. A turnê surgiu com uma live que obteve 20 milhões de views no YouTube e acabou ganhando os palcos. Juntos, Seu Jorge e Alexandre Pires cantam sucessos como Burguesinha, Essa Tal Liberdade, Carolina, São Gonça e Que Se Chama Amor. Músicas de Tim Maia e Jorge Ben Jor também estão no roteiro.

Hoje (3), 22h e sáb. (4), 22h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 110/R$ 400. bit.ly/seujorgeealexandrepires

Jonathan Ferr

O músico Jonathan Ferr se apresenta em São Paulo no fim de semana Foto: Wilton Junior/Estadão

Oriundo de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, o carioca começou a se interessar por piano quando ainda era criança. Aos 8 anos, ganhou um teclado e já começou a dedilhar canções do maestro Tom Jobim. Foi John Coltrane que o levou à paixão pelo jazz e hoje Ferr é considerado um destaque da nova geração desse gênero. Esta turnê é de seu terceiro álbum, Liberdade. Além das novas canções Correnteza e Meu Sol, Ferr ainda toca, ao lado de sua banda, músicas dos álbuns Cura e Trilogia do Amor.

Sáb. (4), 21h30. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Água Branca. R$ 12/R$ 40. bit.ly/johnatanferr

Ano Novo Chinês

O bairro da Liberdade vai sediar a tradicional festa do Ano Novo Chinês; na imagem, o evento em 2020 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Associação de Amizade Brasil-China (AABC) comemora a chegada do ano-novo chinês com a tradicional festa no bairro da Liberdade. A dança do Dragão e do Leão ocorre no sábado e no domingo: 2023 é o ano do coelho.

Sáb. (4) e dom. (5), 10h/18h. Pça. da Liberdade. Gratuito.

Toninho Ferragutti

Toninho Ferragutti se apresenta no Sesc Foto: Tarita de Souza

O acordeonista e seu Quinteto de Cordas se apresentam com canções que fazem parte do álbum Nem Sol Nem Lua, de Ferragutti. O pianista Paulo Braga toca no sábado e o clarinetista Nailor Proveta, no domingo.

Sáb. (4), 20h; dom. (5), 18h. Sesc 24. de Maio. R. 24 de Maio, 109. República. R$ 12/R$ 40. bit.ly/ferragutti

Jacksons do Pandeiro

Grupo da Cia. Barca dos Corações Partidos no musical 'Jacksons do Pandeiro' Foto: Renato Mangolin

O musical Jacksons do Pandeiro, com a Barca dos Corações Partidos e artistas convidados, homenageia o cantor e compositor paraibano Jackson do Pandeiro (1919-1982), nascido como José Gomes Filho. O texto narra a história do Rei do Ritmo, que escreveu mais de 400 músicas, nos gêneros samba, forró, coco, baião e frevo. Entre as canções do espetáculo estão Chiclete com Banana, Sebastiana, Cantiga do Sapo e O Canto da Ema. A peça tem direção musical e arranjos de Alfredo Del-Penho e Beto Lemos.

Reestreia hoje (3). 6ª e sáb., 20h; dom., 17h. Teatro Porto. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios. R$70/R$ 100. Até 26/3. bit.ly/jacksonsdopandeiro

Entre Gigantes e Pigmeus

O espetáculo 'Entre Gigantes e Pigmeus' reestreia em São Paulo Foto: Danilo Cianciarulo

O espetáculo Entre Gigantes e Pigmeus – Um Ato de Composição, de Danilo Cianciarulo e Rogério Guarapiran, traz a história de um músico que é convidado a tocar no mundo dos gigantes. Em dúvida quanto a sua vocação, ele decide se tornar compositor e seu maior desejo passa a ser que a orquestra dos gigantes toque suas composições. A direção é de Danilo Cianciarulo.

Reestreia dom. (5). Sáb., 18h; dom., 16h. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. R$ 40. Até 19/3.

















