‘García!’, da HBO Max, mostra anti-herói super fascista em crise

A série García!, mais recente lançamento da HBO Max, é uma paródia bem humorada sobre a ascensão da extrema direita na Europa.

No momento em que os saudosistas do fascismo ampliam seus lugares de fala, a produção espanhola apresenta uma ideia engenhosa para questionar as motivações por trás dos movimentos anti-democráticos que ganham força pelo mundo.

A produção espanhola começa em preto e branco com uma pegada de quadrinhos.

Em 1961, no auge da ditadura do generalíssimo Franco, um superagente do fascismo criado em laboratório chamado García enfrenta seus adversários usando habilidades extraordinárias, mas acaba sucumbindo e é congelado. Corta.

A história então dá um salto no tempo para os dias de hoje em uma Espanha hipotética em vias de uma eleição presidencial na qual a extrema direita desponta como favorita. Nessa altura a série ganha cores.

Após o desaparecimento de Catalina Belido, a candidata de direita do partido Nova Democracia, uma jovem repórter em busca de uma grande reportagem para alavancar a carreira esbarra em uma conspiração de décadas atrás e passa a investigar a existência de um superagente criogênico criado nos anos 1950 pelos serviços secretos do General Franco.

O soldado perfeito com força sobre-humana acorda nos dias de hoje e entra em uma crise de existência.

Ele foi programado para obedecer às ordens superiores sem questionar, mas depois de seis décadas de congelamento fica desorientado e confuso em uma Espanha completamente diferente.

E agora Garcia? Vai seguir o protocolo de Franco ou defender a Espanha de uma conspiração contra a democracia? Trata-se de uma questão mais atual do que nunca, especialmente em terras brasileiras.

Para não esquecer

Nestes tempos de alívio democrático depois de 4 anos de tensão autoritária no Brasil, o filme Argentina: 1985, da Amazon, é quase uma catarse.

A história começa nos primeiros meses do governo de transição do país vizinho depois de sete anos de uma ditadura sangrenta e acompanha a história do julgamento que foi um divisor de águas.

Escolhido como representante argentino na disputa por uma vaga na final do Oscar de melhor filme estrangeiro, Argentina 1985 é uma aula de história para as novas gerações sobre os horrores do regime militar que extremistas sonham em trazer de volta.

White Lotus muda de cenário

Vencedora de 10 estatuetas na última cerimônia do Emmy, The White Lotus chegou a 2° temporada quase completamente renovada e em outro cenário. Saiu do Havaí e foi para uma praia paradisíaca na Sicília.

Jeniffer Coolidge está volta como a bilionária entediada Tanya McQuid, uma mulher tão carente que levou sua assistente para a lua de mel com o marido.

A segunda temporada começa pelo fim e apresenta de cara o desfecho: corpos são encontrados boiando no mar logo em frente ao hotel de luxo siciliano. Voltamos então no tempo algumas semanas ao dia em que os casais super ricos que protagonizam a história chegam ao resort de altíssimo luxo.

White Lotus 2 então apresenta os personagens, quase todos tão intragáveis como os da 1° temporada.

São mais de cinco núcleos que interagem ao longo dos capítulos.

O Brasil no Oscar

Representante brasileiro na peneira do Oscar, Marte Um é um filme poético e delicado, mas com um roteiro poderoso que disseca o machismo, o racismo e a intolerância sem ser panfletário.

A história começa logo após a vitória de Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad no 2° turno em 2018, masm não é disso que se trata. Pelo menos não diretamente.

Com o gancho da chegada da extrema direita ao poder no Brasil, o roteiro se desenvolve na periferia de Contagem, em Minas Gerais, onde acompanhamos os dilemas, sonhos, frustrações e desejos dos integrantes de uma família.

Lá estão Tércia, a mãe, doméstica e dona de casa, Wellington, o pai, um ex - alcóolatra que é o mais antigo porteiro de um condomínio de alto padrão, Eunice, a irmã, uma jovem que está aprendendo a ser feminista; e, por fim, Deivinho, o filho que disputa contra a vontade peneiras para ser jogador profissional de futebol, mas sonha mesmo em ser astrofísico e ir para Marte.