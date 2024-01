A chef Morena Leite vai assinar o cardápio do Nosso Camarote, da promoter Carol Sampaio

O Buffet Capim Santo, da chef Morena Leite, será o responsável pelo catering do Nosso Camarote, da promoter Carol Sampaio, pelo sexto Carnaval consecutivo.

Nos cinco dias de festa, serão produzidas mais de 10 toneladas de comida para atender mais de 14 mil pessoas nos cinco dias de evento. Na operação, estarão envolvidos cerca de 250 colaboradores.

Chef Morena Leite Foto: Erika Fischer

Em 2023, o Buffet Capim Santo foi responsável pelo catering de mais de 650 eventos, entre eles, o Web Summit, a Fórmula 1, e o catering do backstage artístico e de produção dos principais festivais e shows internacionais do ano passado, como The Town, Primavera Sounds, Taylor Swift, Coldplay, Rebeldes, Red Hot Chilli Peppers e Alanis Morissette.