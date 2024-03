‘A culpa traz dores que nem sempre são justas’, diz Jayme Matarazzo

Eu acho que ‘culpa’ é uma palavra que a gente deve trabalhar muito bem dentro de nós. A culpa traz dores que nem sempre são justas. Sinto saudades, vontade de estar mais no dia a dia deles, mas eu também saio de casa feliz para realizar o meu trabalho. Tem que ter um equilíbrio bem sadio. Não gosto de trabalhar com a culpa, gosto de trabalhar o contrário, que é o agradecimento de ter uma família linda, uma esposa linda e forte e uma profissão que vai me acompanhar, junto com os meus filhos, pela vida. Tudo é uma questão da gente saber aproveitar bem os nossos momentos juntos e se organizar. A vida em família traz essa exigência.

Você contracena com a Rafa Kalimann, que é uma atriz estreante, veio do Big Brother. Acha que atores estreantes que vem de outros nichos têm mais barreiras a quebrar?

A Rafa é uma pessoa séria e é um prazer estar com ela nesse desafio da novela. Nós temos um grupo muito unido. A Rafa é uma menina extremamente delicada, sensível, estudiosa e dedicada. Acho que ela vem com tudo e vai dar um show.

Você também estreou na televisão quase sem experiência e tinha uma ‘barreira’ a quebrar por ser filho do Jayme Monjardim?

Cada um de nós tem a sua jornada e quis o destino que nos fossem dadas oportunidades. Eu também cheguei sem escola nenhuma. Fiz Maísa vindo de uma faculdade de cinema e o meu sonho sempre foi estar atrás das câmeras. Aí, de repente, me vi, comprando esse desafio. Usei como instrumento a minha sensibilidade. Por isso, sempre vou querer que todas as histórias sejam vencedoras, que todas as pessoas brilhem, independente do caminho e escolhas que elas tiveram antes. O bom conselho que eu aprendi a dar para quem está nos seus primeiros trabalhos realmente é não esquecer de também se divertir com a profissão. Se divertir diante de tamanha pressão e exposição. É muito fácil no cansaço e na pressão, a gente deixar o lado gostoso da oportunidade e da atuação de lado.