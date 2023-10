Médica, apresentadora e ex-BBB Thelminha celebra comunidade preta em nova edição do Sambadela

A médica e ex-BBB Thelminha apresenta a segunda edição do Sambadela, projeto voltado para a música e a celebração da comunidade preta. Com data marcada para o dia 26 de novembro no Mirante Esperia, o Sambadela será aberto ao público e os interessados poderão comprar os ingressos no site do ticket 360.

Além de ser um evento para dar protagonismo às personalidades pretas, também celebra o início da temporada de Carnaval 2024 da Thelminha e o seu aniversário.

Thelminha na segunda edição do Sambadela Foto: Sergio Baia

“O Sambadela surgiu do meu sonho em me juntar aos sambistas na luta por mais visibilidade para uma cultura que muitas vezes é celebrada apenas no carnaval. O samba é a voz da nossa história, e o mês da consciência negra é o momento de valorizar ainda mais as nossas raízes e lutas”, disse Thelminha.

Há mais de 18 anos, Thelminha desfila nas escolas de samba de São Paulo. Esse ano foi ganhadora do Carnaval paulista junto com sua escola do coração há 18 anos, a Mocidade Alegre. A sambista foi musa do Camarote Bar Brahma, um dos mais tradicionais no Anhembi, e também desfilou como musa da Mangueira no Rio de Janeiro.