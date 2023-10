A foto ‘Bicicleta de Pelé’ será leiloada pelo valor mínimo de R$ 70 mil; meta é chegar em R$ 250 mil

A designer de joias Emar Batalha, fundadora do projeto social Alimentando o Bem, iniciativa que tem como objetivo acolher mulheres e famílias carentes do Guarujá e região, irá realizar a segunda edição do Jantar Alimentando o Bem, que tem como objetivo arrecadar fundos para a organização.

O evento acontece no próximo dia 18. O menu do jantar será do Chef Felipe Bronze.

No leilão beneficente do jantar, o destaque será a icônica fotografia ‘Bicicleta de Pelé”, capturada pelo fotógrafo Alberto Ferreira na goleada por 5 a 0 do Brasil sobre a Bélgica, em 1965.

A doação foi feita por Roberto Setúbal à organização Alimentando o Bem, com lance inicial de R$ 70 mil. A meta é chegar a R$ 250 ml.

O leilão será na residência do casal Claudia e Renata Vale - só para convidados.