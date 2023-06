A influenciadora Ellen Milgrau e Linn da Quebrada fazem faxina em casa de acumuladora compulsiva

A modelo e influenciadora Ellen Milgrau é a criadora do projeto Faxina Milgrau. Com mais de 3 milhões de seguidores no TikTok, Instagram e YouTube, ela viralizou nas redes sociais ao compartilhar vídeos fazendo faxinas na casa de pessoas com quadros dedepressão, ansiedade e acumulação compulsiva. Episódio mais recente foi gravado com Linn da Quebrada.

Convivendo com a depressão há 10 anos, a modelo teve a ideia de ajudar pessoas que lidam com problemas emocionais.

Ellen Milgrau e Linn da Quebrada Foto: Lucia Helena

O projeto “Faxina Milgrau” já atendeu 25 residências – 24 em São Paulo e uma no Rio de Janeiro.. A cantora Karol Conká já participou do projeto. Marina Sena, Maju Trindade, Leandro Lima e Supla são outros nomes confirmados. Episódio com a Linn da Quebrada vai ao ar neste fim de semana.

“Um dos nossos objetivos é trazer visibilidade para a depressão, ansiedade e acumulação compulsiva, que são mais normais do que se imagina. A Linn foi muito parceira e deu tudo de si na faxina! Foi incrível contar com a presença dela. Acho que essa também é uma oportunidade de mostrar ao público que os artistas são humanos e não têm medo de pegar numa vassoura e lavar uma louça”, disse Ellen MIlgrau.

“A ação como um todo tem muita importância e é muito chique, se pensarmos em chique com todas as suas complexidades. Me levou para um lugar de perceber as nossas fragilidades”, completou Linn da Quebrada.

Veja o vídeo da faxina com a participação de Karol Conká: