A lenda do skate Bob Burnquist é um dos organizadores da 1ª exposição internacional de NFTs

No final de semana dos dias 2, 3 e 4 de junho, o Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, será sede do NFT.Brasil, a primeira exposição internacional de NFTs realizada na capital paulista e o principal evento do segmento do país que visa impulsionar os NFTs (sigla em inglês para token não fungível). Um dos organizadores do evento é a lenda do Skate Bob Burnquist.

NFTs são certificados blockchain que autenticam a propriedade de um ativo exclusivo. Esses ativos individuais geralmente vêm na forma de arte, mas a adoção de NFTs tem se expandido em diversas áreas, incluindo esportes, jogos, música, arte e moda.

CryptoPunks, Surf Junkie Club e Nouns estão entre as coleções de NFTs que serão expostas no Pavilhão da Bienal Foto: REPRODUÇÃO

O NFT.Brasil, que deve receber cerca de 30 mil pessoas durante os três dias de evento, vai promover palestras e debates de mais de 100 especialistas do Brasil e do exterior.

Além de Burnquist, os organizadores do evento são Marco Affonseca, gestor do MAAC Hub, casa de inovação focada em Web3 e NFT; Edvam Filho, co-founder do NFT.Rio e da Carabela, Co-realizadora do NFT.Rio; Lucas Santiago, founder do NFT.Brasil e diretor na Carabela.

Uma pesquisa da consultoria Statista aponta o Brasil como o segundo maior mercado de NFTs do mundo. Com 5 milhões de proprietários de NFTs, o país só está atrás da Tailândia, que tem 5,6 milhões. A lista segue com Estados Unidos, China, Canadá e Alemanha.