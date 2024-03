A médica Angelita Habr-Gama toma posse na Academia Paulista de Letras na próxima quinta-feira

Uma das cientistas mais premiadas do país, a cirurgiã coloproctologista do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Prof.ª Dra. Angelita Habr-Gama, será empossada membro da Academia Paulista de Letras (APL), em sucessão ao jurista José Gregori, falecido no ano passado.

Professora emérita da USP, Angelita Habr-Gama foi reconhecida pela Universidade de Stanford como uma das médicas que mais contribuíram para o desenvolvimento da Ciência no mundo Foto: Hélvio Romero/Estadão - 05/03/20