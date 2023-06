A mezzo-soprano Isabel Leonard, ganhadora de três prêmios Grammy, se apresenta na Sala São Paulo

A mezzo-soprano norte-americana Isabel Leonard, ganhadora de três prêmios Grammy, irá se apresenta no dia 27 de junho, às 21h, na Sala São Paulo, com a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, sob regência de Constantine Orbelia.

Isabel Leonard se apresenta regularmente nos principais palcos de ópera do mundo, incluindo The Metropolitan Opera, Opéra National de Paris e outros.

Isabel Leonard se apresenta na Sala São Paulo Foto: ©SERGIO KURHAJEC

No cinema, Isobel participou do filme de Rebecca Miller, She Came to Me, estrelado por Anne Hathaway e Marisa Tomei.

Isabel Leonard nasceu em Manhattan, Nova York, em 18 de fevereiro de 1982. Ela é filha de mãe argentina e neta do grande mestre internacional de xadrez argentino, Carlos Guimard (1913-1998).