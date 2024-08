‘A Olimpíada virou uma competição de saúde mental’, diz o psiquiatra Arthur Guerra

O que seria essencial para o sucesso de um atleta?

Primeiro ponto: a figura que eu considero a mais importante é o técnico. O atleta respeita o técnico. O técnico exerce uma influência muito importante. É ele quem dá um limite do que o atleta pode fazer, até onde pode ou não ir. Segundo ponto: como é que se monta um atleta? Treino, treino, treino e... erros. O atleta que erra vai saber evoluir sem repetir seus erros. Terceiro ponto: humildade. Um pouco de humildade. Não precisa de muita. Mas o suficiente para admitir os erros. Não falar em coincidência ou azar. Tem que assumir os erros e pronto. E também ter ambição de ser o melhor do mundo naquilo que faz. Tudo isso com um tempero, uma nuvem de pólen de bom senso. Uma crença em algo a mais, pode ser uma religião, também costuma ajudar. Isso tudo faz diferença para um atleta olímpico.

Casos de doping também se relacionam com saúde mental?

Vou contar um caso, mas não vou falar o nome por questão de ética médica. Meses atrás me chamaram para cuidar de um rapaz que tinha chance de ser medalhista em Paris. Propus um tratamento mínimo. Mas ele não aceitou. Queria fazer as coisas do jeito dele. Ele tinha uma ambição enorme, mas estava alterado, triste... Três semanas antes de embarcar, ele testou positivo no doping – reflexo direto de uma questão de saúde mental que poderia ter sido tratada.

Os Jogos Olímpicos incentivam o cidadão comum a praticar esportes?