A Orquestra Filarmônica dos Médicos do Hospital Israelita Albert Einstein inicia turnê

A Orquestra Filarmônica dos Médicos do Hospital Israelita Albert Einstein irá iniciar uma turnê no próximo dia 15 de junho, com uma apresentação no Teatro Arthur Rubinstein, às 21h. Ao todo, serão quatro espetáculos até março de 2025.

Orquestra existe há mais de 30 anos Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

A entrada do evento é gratuita, mas a plateia poderá contribuir com a doação de 1 kit de material escolar. As arrecadações serão revertidas para o Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis.

A orquestra se apresenta com a regência do maestro Nasari Campos, desde sua criação – há 34 anos. A iniciativa do hospital conta com o apoio do Ministério da Cultura e da operadora de saúde Care Plus.

Serviço

Concerto da Orquestra Filarmônica dos Médicos do Hospital Israelita Albert Einstein

15 de junho, às 21h, no Teatro Arthur Rubinstein

Endereço: Rua Hungria, 1.000

Ingresso: 1 kit de material escolar (opcional)