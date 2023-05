Conheça a brasileira responsável pelas joias de famosas no último Met Gala, em NY

Foi a própria Irina Shayk quem procurou a brasileira Ana Khouri com vontade de usar uma de suas joias na última edição do Met Gala, que ocorreu na segunda-feira. A supermodelo usou um colar exclusivo – três correntes preenchidas com diamantes brancos e cinco pedras de diamantes penduradas num total de mais de 65 quilates – na noite de moda mais importante do mundo. Segundo Ana, assim que bateu os olhos na peça, Irina foi certeira: “I want that” (em tradução livre, “eu quero isso”), disse a russa.

Irina Shayk e Ana Khouri Foto: Ana Khouri

O colar – que tem preço sob consulta –, estará em uma exposição que Ana fará em Paris, em julho. Além de ter feito a peça, ela também foi uma das poucas brasileiras que recebeu convite para a festa, junto com Anitta e Gisele Bündchen.

“É uma honra enorme estar no Met Gala. Primeiro, por ser uma noite beneficente com renda revertida para o museu. Também porque é um lugar para encontrar gente criativa, amigos que eu não vejo há muito tempo. Não se trata de serem famosos. O que é legal é poder conversar com gente como a Nicole Kidman, a Silvia Fendi e outras pessoas sobre ideias, projetos”, explica Ana, que já esteve no baile outras vezes.

Ana Khouri esteve presente no Met Gala, em NY Foto: Daniela Ramiro / ESTADAO CONTEUDO

A joalheira de 41 anos fez faculdade de artes plásticas em São Paulo, começou sua carreira como escultora e toca seu “small bussiness”, como ela o define, direto de Nova York. Ana conta que, ao contrário da prática de grandes joalherias, as estrelas que usam suas joias não são pagas para isso.

Suas peças também são quase sempre exclusivas ou feitas em número reduzido, de no máximo 10 ou 15 reproduções. Emily Ratajkowski, Olivia Wilde e Camila Morrone são algumas das mulheres que já vestiram suas criações. “A pessoa tem que ter a ver com as peças que eu faço. A ideia não é ser grande”.