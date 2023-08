A premiada chef Tássia Magalhães vai assumir a cozinha de um ambulatório de oncologia pediátrica

A chef Tássia Magalhães, dona do restaurante Nelita, vai assumir a cozinha do ambulatório da TUCCA, na Zona Leste, dia 30 de agosto.

Ela vai ensinar uma receita fácil e barata às mães de crianças que estão em tratamento contra o câncer. As aulas na cozinha fazem parte do projeto Chefs pela Cura – enquanto esperam os filhos receberem quimioterapia, as mães aprendem uma receita que às vezes pode até gerar renda extra para a família.

“Decidi fazer na aula o Arroz Biro Bira. E que pra mim tem um valor sentimental muito forte. Ele leva esse nome, pois é uma homenagem que fiz para o meu pai”, disse Tássia.

“Sobre o sentimento de ir até o TUCCA - é muito forte. Eu com 8 meses fiquei doente (leucemia), fiz tratamento por muito anos, e hoje sou prova viva que a cura existe, sim. Nunca sai falando sobre isso, pois nunca quis que as pessoas me tratassem de maneira diferente”, contou a chef.

“Com certeza estar presente e ensinar essas mães será lindo, extremamente emocionante, e como meu pai dizia que eu sou uma manteiga derretida, preciso preparar o lencinho, pois os olhos se enxergam de água. Eu gosto muito de ajudar a todos, servir, cuidar”, completou.

A chef Tássia Magalhães, do Nelita Foto: Rjcastilho

Tassia é considerada uma das cozinheiras mais talentosas da nova geração. Ex-pupila de Jefferson Rueda, entrou na cozinha aos 18 anos.

No final de 2022, o Nelita entrou para o prestigiado ranking Latin America’s 50 Best Restaurants - na 39ª posição.

Mais de 200 chefs já estiveram ali, dando sua contribuição para o programa de assistência multidisciplinar que a TUCCA oferece às crianças e familiares desde 2012. Bel Coelho, Janaina Rueda, Helena Rizzo, Emmanuel Bassoleil, Rodrigo Oliveira, Henrique Fogaça e Ivan Ralston estão entre eles.

A TUCCA mantém o único ambulatório de oncologia pediátrica da Zona Leste e atende exclusivamente pacientes encaminhados pelo SUS.