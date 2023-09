A ‘santa catadora de latinhas’ e outras obras recicladas em exposição na Virada Sustentável

Latas de alumínio, fios elétricos, plástico, papelão, madeira, ferro constroem as obras de arte que refletem sobre consumo, reciclagem e sustentabilidade na ExpoReciclos, exposição interativa que retorna para São Paulo com a 13ª edição da Virada Sustentável.

A partir do dia 16 (sábado), a mostra idealizada pela Rede Educare e patrocinada pela Ball Corporation e Novelis, chega na Unibes Cultural com visitação gratuita após um ano de itinerário pelo Brasil.

A exposição conta com obras de nove artistas feitas com materiais recicláveis e curadoria do ativista ambiental e grafiteiro Mundano, e é mais uma das atividades da Virada Sustentável de São Paulo.

A santa foi construída com materiais recicláveis Foto: Rede Educare

Um dos destaques é a obra de Kelly Reis, arte educadora e ilustradora. Como se pode ver na foto acima, a primeira impressão é se tratar de uma santa, mas a ideia é reproduzir uma catadora brasileira de materiais em cima de uma carroça.

Depois do evento, a mostra fica na capital paulista em caráter permanente.

Unibes Cultural

