A São Paulo Film Commission vai lançar catálogo com mais de 500 espaços públicos para filmagens

A São Paulo Film Commission vai lançar amanhã (7), um catálogo de locações municipais de São Paulo. A lista abrange cerca de 500 espaços públicos disponíveis para filmagens e mais de 2000 imagens com informações detalhadas sobre cada local.

Pontos famosos da cidade como Avenida Paulista, o viaduto do Chá, o viaduto Santa Ifigênia e o Anhangabaú, além de espaços administrativos da Prefeitura - como a sede do poder executivo, o Edifício Matarazzo e ruas cenográficas como a da Central do Pari, CEUs, viveiros e planetários - estão incluídos na lista.

O Anhangabaú é um dos pontos no catálogo de locações Foto: Jose Cordeiro

A ideia é tornar a busca por locações para filmes, séries e peças publicitárias mais eficiente e inclui filtros de valor e disponibilidade por espaço, além de fornecer informações específicas sobre cada local. As locações são geolocalizadas, o que, segundo a Spcine, simplifica o planejamento e a logística das produções audiovisuais no dia a dia.

De acordo com a Spcine, a capital paulista atende uma média de 100 filmagens por mês, incluindo filmes, séries, publicidades novelas e reality shows.