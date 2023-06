O evento ‘Anoitecer Inhotim’ já tem data marcada: 19 de agosto; ingressos a partir de R$ 8 mil

A segunda edição do Anoitecer Inhotim, festa de fundraising organizada pelo Instituto Inhotim, já tem data marcada: dia 19 de agosto de 2023, um sábado.

A iniciativa apresenta uma “instauração” da renomada coreógrafa Lia Rodrigues em uma das mais icônicas galerias do museu e jardim botânico, a Galeria True Rouge, que abriga a instalação homônima de Tunga, de 1997.

O evento conta com um jantar comandado pelo chef Cantidio Lanna – e ainda tem um show do cantor Tony Gordon. Na Galeria Fonte, acontece o baile com discotecagem do DJ Valber e do DJ Nepal – além de show de Johnny Hooker.

Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir de terça pela Sympla e pelo e-mail anoitecer@inhotim.org.br.

Valores:

Assento individual = R$ 8 mil

Mesa de 6 = R$ 48 mil

Mesa de 8 = R$ 64 mil

Mesa de 10 = R$ 80 mil

Ingresso para o after = R$ 1.500 primeiro lote/individual