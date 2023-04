O empresário Abilio Diniz acaba de assinar contrato com a CNN Brasil para a realização de mais três temporadas do seu programa “Caminhos com Abilio Diniz”, onde ele conversa com grandes personalidades das áreas empresarial, política e econômica.

No programa, Abilio conduz seus convidados em discussões sobre os melhores caminhos para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. A estreia da temporada de 2023 está prevista para o mês de maio.