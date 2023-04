Abilio Diniz lança curso 100% online com a FGV

Abilio Diniz e a FGV (Fundação Getúlio Vargas) vão lançar a versão online do curso Liderança 360º. “Faz parte do meu propósito compartilhar as experiências e os aprendizados que fui adquirindo ao longo da vida. É por isso que faço palestras, escrevi dois livros, estou nas redes sociais e dou aula na FGV há 13 anos”, diz Diniz.

Abilio Diniz, 85 anos, posa em seu escritório Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO CONTEUDO

A duração do curso é de sete semanas e há certificado de conclusão aos aprovados na prova ao final dos módulos. “Fico feliz em alcançar mais pessoas. O mundo está carente de líderes”, afirma o empresário.

Bloco de notas

CULTURA DE PAZ. Emilie Andrade realiza o workshop online Semear Futuros: Contar Histórias nas Escolas, amanhã, às 19h. Inscrições pelo site: https://bit.ly/educasemente. A contadora de histórias tem trabalhado também na região do Vale do Ribeira com crianças e professores.

CLÁSSICO. Mostra da Associação Paulista de Cineastas homenageia o cineasta Roberto Santos. Após a exibição do filme O Grande Momento (1985), haverá debate com Roberto Santos Filho, Marília Santos e Carlos Augusto Calil. Hoje, no Cine Satyros Bijou.