“Achei que não tinha voz para ser um grande narrador”, conta Boni em documentário sobre Galvão Bueno

Diretor da Globo quando Galvão Bueno foi contratado pela empresa em 1981, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, estará presente no documentário Galvão: Olha O Que Ele Fez, que estreia no dia 18 de maio, no Globoplay.

No material produzido pelo Esporte da Globo, dividido em cinco episódios, com a direção de Gustavo Gomes e Sidney Garambone, Boni admitiu algo surpreendente. “Quando o Galvão Bueno chegou, tinha 31 anos. Como ninguém o conhecia realmente, o que a gente tinha era falta de confiança nele. Achávamos que ele era bom, mas que ainda era verde”, recorda.

Gustavo Gomes, um dos diretores do documentário, entrevista Boni Foto: VANESSA SANTILLI/GLOBO

“Eu me encantei pelo jeito do Galvão, pela maneira que ele falava comigo, e acima de tudo, pela naturalidade dele. Mas achei que ele não tinha voz para ser um grande narrador, um titular da TV Globo. Ele chegou para mim e falou: ‘Ouvi dizer que você falou que eu não tenho voz, mas deixa que eu vou aprender. Eu vou fazer e você vai gostar. Pode confiar em mim’”.