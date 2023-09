Alerta de novo rooftop na Faria Lima: 300 Sky Bar & Restaurant será inaugurado nesta quinta-feira

O 300 Sky Bar & Restaurant inaugura nesta quinta no topo de um edifício de dezoito andares na avenida Faria Lima com a rua Santa Justina.

Idealizado pelos empresários de gastronomia e entretenimento, Gutti Camargo (Budha Bar, Lotus, Provocateur, Kiss & Fly, Banana Café e Papaya Café), Vini Speed e Thiago Escher (300 Cosmo Beach Club e 300 Cosmo Dining Room), o novo rooftop paulistano tem bar e restaurante com música eletrônica - estilo lounge e chill in, para drinques e jantares.

Novo rooftop na Faria Lima Foto: Raquel Braga

No bar, a carta de bebidas é comandada pelo mixologista Rafael Pizanti, que tem no currículo trabalhos no hotel Copacabana Palace. A cozinha é assinada pelo chef Walter Queiroz, ex-integrante das equipes de clássicos restaurantes como La Tambouille e O Leopolldo.

O projeto conta com uma área aberta com uma estrutura de vidro. No lounge, mesas e poltronas pontuam o espaço. Já o salão tem referências no estilo art decó. Um grafite do artista plástico Enivo ocupa todo o teto.