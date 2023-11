Alessandra Negrini vai sair de debutante e dançar valsa no desfile de 15 anos do Baixo Augusta

O Acadêmicos do Baixo Augusta, o maior bloco de carnaval de São Paulo, celebra uma década e meia de história em 2024. Para e para comemorar, como em toda festa de 15 anos, o desfile terá uma valsa, executada pelos músicos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis sob a regência do maestro Edilson Ventureli.

Alessandra Negrini vestirá o figurino Rainha Debutante, dançará formando par com um integrante da comunidade do bloco, que será escolhido por meio de concurso nas redes sociais do Acadêmicos do Baixo Augusta.

Alessandra Negrini no Acadêmicos do Baixo Augusta Foto: Silvana Garzaro

O cortejo acontece no dia 4 de fevereiro e terá o tema Resiste Amor em SP - além da participação do rapper Criolo. O desfile seguirá seu tradicional trajeto saindo do cruzamento da Avenida Consolação com a Avenida Paulista, em direção ao centro.

ServiçoDesfile do Acadêmicos do Baixo AugustaData: 4 de fevereiro de 2024Concentração na Rua da Consolação, próximo à Av. Paulista