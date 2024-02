A marca Alexandre Birman, label de luxo do grupo Arezzo&Co, celebra hoje o início da semana de moda de Nova York, com um coquetel intimista no Baretto, no hotel Fasano NY.

Como atração principal, a cantora Bebel Gilberto encerra a noite com um show exclusivo para convidados.

.Alexandre Birman, CEO do grupo Arezzo&Co, receberá influenciadores e amigos da marca, que chegam à cidade para uma das semanas mais importantes do calendário da moda.

Nascida no Brasil, a Alexandre Birman conta com duas lojas nos Estados Unidos, em Miami, no Bal Harbour Shops, e em NYC, 957 Madison Ave.