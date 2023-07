Alexandre Birman traz ao Brasil estudantes de design que desenvolveram sandálias para o Met Gala

No início de 2022 Alexandre Birman, CEO do grupo Arrezo&Co, visitou o Istituto Marangoni em Miami e lançou um desafio para os estudantes de design: desenvolver uma sandália especialmente para o “Met Gala”.

Os alunos trabalharam no projeto e seis criações passaram para a semifinal, nesta etapa as sandálias foram produzidas na fábrica da marca Alexandre Birman e avaliadas pelo próprio Alexandre e seu time. Os finalistas foram a brasileira Bettina da Silva e o norte americano Ryan Hamilton.

Como prêmio, os estudantes vieram para o Brasil para participar de uma imersão completa dentro da marca Alexandre Birman. Começando por uma semana no Rio Grande do Sul, os alunos participaram de uma experiência na fábrica - e aprenderam todos os processos de fabricação, finalizando com uma sessão de fotos com as peças produzidas.

Bettina e Ryan fizeram uma imersão na marca de Birman Foto: Vitória Queiroz

Em seguida, Bettina e Ryan chegaram a São Paulo, desta vez para entender sobre negócios de marca, passando pelas áreas de marketing, wholesale, merchandising e retail.