Alexandre Herchcovitch vai reciclar roupas de famosos em novo reality

O estilista Alexandre Herchcovitch vai transformar peças e histórias pessoais de famosos e anônimos em Descosturando com Herchcovitch, novo reality que o E! Entertainment estreia em 24 de outubro, às 20h30. O programa une moda e sustentabilidade a partir do conceito de upcycling.

Herchcovitch comanda o programa ao lado da rapper MC Soffia, de sua mãe, Regina Herchcovitch, e Rhody, fiel escudeiro do estilista em sua oficina de costura.

Alexandre Herchcovitch Foto: Andrea Vicente

A ideia central é mostrar que as pessoas podem reaproveitar suas peças, reformando, trocando ou doando. E que jogá-las no lixo que segue para o aterro sanitário deve ser a última alternativa considerada, pois é a prática mais prejudicial ao meio ambiente, uma vez que as roupas demoram muito para se decompor, ainda mais as de poliéster.

No programa, Herchcovitch cria looks exclusivos, transformando roupas usadas empeças totalmente originais e únicas, a partir do garimpo nos armários de um famoso e um anônimo. Samantha Schmütz, Zeca Camargo, Sabrina Parlatore, MariaRibeiro, Penelopy Jean, Luis Lobianco e Marina Dias estão entre os convidados da temperada. Ao final de cada episódio, o modelo criado a partir das peças do famoso é oferecido ao anônimo, e vice-versa.

“Procuro frisar que a transformação apresentada no programa é apenas uma das várias maneiras de estender a vida útil de uma peça de vestuário. O que mostramos no Descosturando é um trabalho que requer especialistas, não é um estilo ‘faça você mesmo’ de costura. Mas queremos transmitir a mensagem de que diminuir o envio de material têxtil para os aterros sanitários é urgente e importante para o meio ambiente”, disse Herchcovitch.