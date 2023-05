Alok vai receber prêmio em Cannes por sua atuação na causa indígena

Alok terá seu trabalho pela causa indígena reconhecido pela Amazon Fund Alliance, em evento da fundação Better World Fund, durante o festival de Cannes, no domingo (21).

O DJ Alok Foto: Gil Inoue

O artista tem adotado ações em defesa dos povos originários e a favor de uma economia mais verde. Em setembro do ano passado, esteve na climate week da ONU, em NYC, para lançar o fundo Ancestrais do Futuro que em parceria com o Pacto Global da ONU e a WeLight. Ele também gravou um disco com participação de músicos indígenas.

A homenagem será durante o jantar de gala da Better World Fund e vai ser feita pela deputada federal, Célia Xakriabá, e pelo líder indígena Mapu Huni Kuī. Alok está em Las Vegas e participa do evento ao vivo por vídeo chamada.