Alzira E. vai receber Ney Matogrosso em show no Sesc Pompeia

“Ney Matogrosso é um artista completo, transgressor, ídolo do pop brasileiro! E a nossa amizade já é antiga, desde de 1998 quando nos conhecemos através da Lucina. Ele sempre foi uma pessoa incrível e aberta para o afeto. Sempre achei que ele combinasse com a música Filha da Mãe, ainda mais depois do arranjo para o álbum Mata Grossa. Foi quando pensamos em fazer o convite para o Ney participar. Ele já conhecia o primeiro álbum da banda e nos acompanhava - esteve no show de lançamento e achou super roqueiro”, diz Alzira.

A cantora também vai estar acompanhada do grupo Corte, com quem gravou o álbum Mata Grossa.