A Amazon Brasil vai lançar o cookbook digital Um Natal à brasileira: Delícias na Mesa para Celebrar com Sabor.

Estão no livro nomes como Helena Rizzo, Moacir Santana, Roberta Sudbrack, Fabrício Lemos, Thiago Castanho, Paulo Machado, Elisa Fernandes, Ana e Zé do blog Do Pão ao Caviar. O cookbook vai custar R$ 9,90.

O projeto terá toda a renda revertida para a ONG Casa do Zezinho, instituição de São Paulo. O ebook estará disponível na Loja Kindle a partir da próxima semana.