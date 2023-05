Ambev testa aplicativo para identificar consumo de álcool pela voz

A Ambev apresenta hoje no Web Summit Rio uma primeira versão do Flow Voice, inteligência artificial que consegue identificar o consumo de álcool pela voz. Para realizar o teste, o usuário do aplicativo deverá gravar áudios seguindo as frases indicadas na plataforma.

A Interligência Artificial analisa mais de 120 aspectos da voz humana para identificar se há presença de álcool no organismo – e dá dicas de ações para um consumo moderado, sugerindo para a pessoa beber água ou comer algo, por exemplo.

Time de consumo responsável: Rodrigo Moccia e Lucas Lima Foto: Ayla Zanini

“O Flow Voice vai passar por uma série de testes para entender qual a melhor forma de explorar seu potencial, que vão desde a integração ao carro para bloqueio da partida até a instalação no sistema de verificação em apps de transporte”, afirma Rodrigo Moccia, diretor de Relações Institucionais na Ambev.

O app foi desenvolvido pela Smart Drinking Lab em parceria com a Metatimbre AI, startup curitibana.