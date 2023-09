Amelia de Toledo vai ganhar exposição na galeria Nara Roesler no Rio

A artista plástica Amelia de Toledo, morta em 2017, vai ganhar uma exposição só sua na galeria Nara Roesler, no Rio, a partir do dia 12. O Rio (e O Voo) de Amelia no Rio é dedicada ao período em que a artista viveu no Rio de Janeiro nos anos 1970 e 1980, período em que iniciou sua obra incorporando elementos da natureza e criou o que se pode chamar de abstração ecológica.

Obra de Amelia Toledo Foto: flavio freire

A exposição traz mais de 50 obras da artista como pinturas, esculturas, objetos, aquarelas, serigrafias e desenhos produzidos na cidade, ou que foram desenvolvidas posteriormente a partir de suas pesquisas naquele período.

Amelia Toledo criou o Projeto Cromático – premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil –, com 68 tons, que revestem as paredes da Estação Arcoverde do Metrô, em Copacabana, no Rio de Janeiro, inaugurada em 1998.

Em São Paulo, há obras públicas no Ibirapuera – uma delas inaugurada recentemente – no Metrô do Brás e no Parque Vila Maria.