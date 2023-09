Conheça o fenômeno do TikTok que terá um best-seller lançado em outubro no Brasil

Em outubro a Arqueiro vai lançar no Brasil um livro inédito da escritora Ana Huang. A autora, que já passou pela lista dos best-sellers do New York Times e ficou em primeiro lugar em vendas na Amazon, ganhou fama no TikTok este ano, alcançando mais de 680 milhões de visualizações na plataforma.

A escritora Ana Huang Foto: Dani Lyn Ayee

Rei da Ira é o primeiro volume de uma série que traz tramas cheias de reviravoltas em torno dos sete pecados capitais. O livro de estreia conta a história de um bilionário que nunca planejou se casar, até que uma chantagem o obriga a se envolver com uma mulher que ele mal conhece, desencadeando um romance inesperado.

Ana Huang é autora best-seller do New York Times, Wall Street Journal, USA Today e #1 Amazon. Ficou muito conhecida pela série “Twisted”, escreve romances New Adult e contemporâneos e seus livros já foram vendidos para mais de 12 editoras estrangeiras.