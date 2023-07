Ana Maria Braga é a estrela de campanha virtual para Copa do Mundo Feminina da FIFA

A apresentadora Ana Maria Braga será uma das estrelas do movimento #EscolhaJogarComElas, criado para engajar o público com a Copa do Mundo Feminina, que tem início amanhã na Austrália e Nova Zelândia.

A apresentadora participará de vídeos que serão divulgados no TikTok onde usará seu famoso bordão “Acorda menina!” para chamar os torcedores para acompanhar os jogos da competição, que por conta do fuso horário ocorrerão pela manhã.

Ana Maria Braga é a estrela de campanha para engajar o público na Copa do Mundo de Futebol Feminino Foto: Globoplay

A apresentadora também publicará vídeos curtos com suas famosas reflexões antes dos jogos para incentivar a torcida dos seus seguidores.

Lançado em abril deste ano, o movimento #EscolhaJogarComElas, criado pela Visa, tem como objetivo aproximar o futebol feminino dos torcedores e fãs de futebol.

Para a Copa do Mundo Feminina da FIFA, além da parceria com a apresentadora, a empresa de cartões de crédito também vai levar caminhões itinerantes mostrando os jogos da seleção feminina para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Nestas mesmas praças, a empresa também promoveu a pintura de ruas com as cores do Brasil, replicando uma das tradições do país em Copas do Mundo.