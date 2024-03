Ana Maria Diniz quer despertar o talento para o empreendedorismo em outras mulheres

Nesta terça-feira, dia 19, a empresária Ana Maria Diniz se reunirá com a atriz, apresentadora e cantora Mariana Rios, e a designer de joias e também empresária Emar Batalha em evento para celebrar o mês da mulher com um bate papo especial “O despertar da sua essência”.

Ana Maria Diniz participa do evento em homenagem ao mês das mulheres. NA FOTO ANA MARIA DINIZ FOTO ALEX SILVA/ESTADAO

Essas três figuras femininas, com trajetórias pessoais e profissionais diferentes vão compartilhar suas histórias de superação de desafios nos negócios com o objetivo de inspirar e empoderar outras mulheres a acreditarem em seu talento natural para empreender. O evento acontece no Anacã Artes, a partir das 18h30, com a presença de convidados.