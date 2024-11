Ana Paula Padrão reúne lideranças femininas em soft opening de escola de negócios para mulheres

A jornalista e empresária Ana Paula Padrão reuniu mais de 30 líderes femininas do mercado brasileiro para um soft open do seu novo projeto profissional, a Conquer Unna (escola de negócios para mulheres).

O almoço, que aconteceu no restaurante italiano Lvtetia, foi um presente de um dos seus grandes amigos, o chef Erick Jacquin, em comemoração ao aniversário da jornalista.

Ana Paula Padrão reuniu lideranças femininas em almoço Foto: Melissa Haidar

”Estou muito feliz de iniciar essa nova fase com um projeto para mulheres, isso sempre esteve no meu DNA. Me tornar sócia da Conquer Unna, nova unidade de negócios da Escola Conquer, inteiramente dedicada a cursos para mulheres que desejam construir uma carreira e unir trabalho e propósito”, afirma Ana.