Designers André Gurgel e Felipe Bezerra desenvolveram um tênis exclusivo para o Festival Sneaker X

Vai longe o tempo em que um tênis era apenas um tênis - e que nossa principal preocupação era não deixar ninguém sujá-lo com uma pisada maldosa no seu primeiro dia de uso.

Hoje, tênis é sneaker.

Criada nos Estados Unidos, na década de 1980, a cultura sneaker é um fenômeno global. Ela é caracterizada pela paixão por tênis de edição limitada, raros e exclusivos. Para celebrar essa cultura, bem como a ascensão do segmento no mercado brasileiro, acontece nos dias 20 e 21 de maio, na ARCA, a primeira edição do Festival Sneaker X.

Idealizado pelo empresário e colecionador de tênis Rodrigo Clemente, o evento contará com a presença de André Gurgel e Felipe Bezerra, sócios do Estúdio Mula Preta - que assinam a ambientação da área VIP do evento e irão lançar o primeiro tênis criado pela dupla.

André Gurgel e Felipe Bezerra no festival Sneaker Foto: RODRIGO ZORZI

André e Felipe desenvolveram um tênis com um desenho clean - produzido por uma indústria europeia, ele terá uma edição inicial de 150 pares.

De acordo com André Gurgel, sócio do Mula Preta, “ o convite partiu do Rodrigo Clemente, organizador do festival, e se transformou em uma oportunidade para expandirmos o nosso horizonte de atuação, para além do design de mobiliário, de olho em um público jovem, antenado e urbano que já se conecta com a nossa marca e que, a partir de agora, também poderá calçá-la”.

O Festival Sneaker X terá uma programação completa com música, talks, oficinas, experiências imersivas, exposições, compra e venda de sneakers, ativações esportivas com apresentações de atletas na quadra de basquete e no skate park.

Entre os convidados, destaque para a presença de Dominic Ciambrone, mais conhecido como The Shoe Surgeon, considerado um dos grandes nomes da cena sneakerhead norte-americana.