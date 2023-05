Andrea Schwarz é a estrela de uma campanha de roupas íntimas focada em pessoas com deficiência

A marca Reserva lança nesta quarta-feira mais uma campanha de Dia dos Namorados para sua linha de underwear.

Protagonizada por Andrea Schwarz e Jaques Haber, a campanha apresenta o casal com as novas peças, incluindo a linha Underwear Adapte, criada em 2021, em parceria com a Equal - marca de moda inclusiva que foi lançada ao observar um gap do mercado na hora de oferecer roupas para pessoas com deficiência.

Andrea Schwarz e Jaques Haber em campanha de Dia dos Namorados Foto: MAURICIO NAHAS





No ano passado, a mesma marca criou uma campanha protagonizada por idosos, a fim de discutir o etarismo.

Andrea Schwarz é especialista em inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Aos 22 anos, ela foi diagnosticada com uma má formação congênita na medula espinhal e passou a usar cadeira de rodas. Junto com Jaques Haber, ela fundou a iigual - consultoria especializada em inclusão e diversidade no mercado de trabalho.

Andrea conta com uma vasta experiência como empreendedora social, sendo LinkedIn Top Voices, palestrante motivacional e responsável por incluir mais de 20 mil pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, ao longo de sua carreira.

