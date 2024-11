Angélica abre as portas de casa para falar de sexo e poder com Xamã, Paulo Vieira e Ney Matogrosso

O programa também desembarca no GNT, em 12 de novembro, com exibição às terças-feiras, às 22h45. Em paralelo, o ‘Fantástico’ vai exibir semanalmente a versão reduzida sobre cada episódio a partir do lançamento no streaming.

Produzida pela Conspiração e pela Hysteria, ‘Angélica: 50 & Uns’ tem criação e direção de conteúdo de Chico Felitti, direção artística de Isabel Nascimento Silva e produção executiva de Luísa Barbosa e Renata Brandão.